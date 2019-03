Ponte Genova, stop abbattimento pila 8

all'della8 delMorandi previsto sabato,in attesa di altre analisi su presenza di amianto La sospensione è stata decisa dalla Commissione esplosivi che si è tenuta in Prefettura a. Coppe,titolare della Siag,la ditta incaricata di far esplodere le parti delche non si possono smontare,ha detto:"Devono essere perfezionate le analisi" sulla presenza di amianto nella struttura."Tracce in quantità minima" sono state rilevate con indagini di livello molto approfondito,ha spiegato l'ing. Mercurio.(Di giovedì 7 marzo 2019)

