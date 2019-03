Draghi rinvia di 6 mesi rialzo tassi e riapre rubinetti a banche

ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il primodeidi interesse nell'area euro slitta di almeno 6, non arriverà prima di dicembre, e intanto la Banca centrale europeadelle liquidità alle. A fine estate, a settembre, effettuerà il primo di una nuova serie di "Tltro", i rinanziamenti ultra agevolati di lungo termine, stavolta a 2 anni. E nel frattempo continuerà con il pieno rinnovo dei titoli acquistati nel quantitative easing. Come previsto, l'istituzione guidata da Marioha reagito al rallentamento dell'economia con una correzione di rotta sulla politica monetaria. Ma il pacchetto di misure adottate si è spinto oltre quelle che erano le attese prevalenti.Lo si è visto sull'euro, che in riposta alle decisioni ha subito un repentino deprezzamento - che sconta la linea più morbida - e nel pomeriggio si attesta a 1,1232 dollari, sui minimi da quasi un mese. La virata ...