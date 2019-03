Crescita,Draghi:rallenta, no recessione

Le misure annunciate da Bce sono state prese "nell'obiettivo della stabilità dei prezzi",ha detto il presidente,evidenziando per laeconomica dell'Eurozona segni di "sensibilemento"e "prospettive più deboli del previsto", ma "probabilità di recessioni molte basse". Ribassate le stime di:nel 2019 Pil a +1,1% da 1,7% di dicembre e da +1,7% a +1,6% per 2020.Confermato l'1,5 per il 2021.Tagliate le stime dell'inflazione:nel 2019 l'1,2% (da 1,6%), nel 2020 1,5% (da 1,7), 2021 1,6% (da 1,8%)(Di giovedì 7 marzo 2019)

