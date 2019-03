Calciomercato Juventus | idea Conte-Pirlo per la panchina se Allegri dovesse andar via

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) La nuovapotrebbe ripartire da due ex bianconeri, ovvero Antonioe Andrea. Come si legge sul quotidiano torinese "Tuttosport", infatti, l'ex tecnico del Chelsea sarebbe il preferito di Fabio Paratici per sostituire Massimiliano, allenatore che sta ricevendo numerose critiche da parte dei tifosi della. Il vice dipotrebbe essere Andreail quale, però, non ha mia avuto un'esperienza da allenatore., comunque, è ancora legato allaper motivi riguardanti il patentino di allenatore. In ogni caso, tutto dipenderà da cosa farà Massimilianoal termine della stagione. Su di lui è molto forte l'interesse del Real Madrid: il presidente dei "Blancos", Florentino Perez ha intenzione di effettuare una rivoluzione e potrebbe decidere di puntare tutto sul tecnico toscano. L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax ...

GoalItalia : La #Juventus fa sul serio per Joao Felix: i bianconeri potrebbero pagare la clausola da 120 milioni ???? - DiMarzio : #Juventus, incontro con #Benfica e Jorge Mendes per il classe '99 #JoaoFelix ? - FOXSportsIT : #Calciomercato, in casa @juventusfc spunta un'ipotesi clamorosa per il dopo Allegri: il ritorno di Antonio Conte.… -