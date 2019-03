Basilicata | il candidato del centrosinistra | “Andavo solo ai comizi di Almirante | lo

Il candidato governatore in Basilicata imbarazza il centrosinistra : "Mai andato ai comizi - tranne quando c'era Giorgio Almirante" : Il candidato governatore del centrosinistra in Basilicata, Carlo Trerotola, è nuovo alla politica. Mai una candidatura, nessuna partecipazione ai comizi. Se non a quelli in cui a parlare era Giorgio Almirante, storico esponente del Movimento Sociale Italiano: "Non ho mai fatto politica. Non sono mai andato ai comizi, tranne quando c'era Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto ancora, anche se non è una scelta politica". Le sue ...

Basilicata : caso su candidato centrosinistra per frasi su Almirante - lui smentisce : Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Bufera sul candidato del centrosinistra in Basilicata, Carlo Trerotola. Sui social gira infatti un video nel quale il candidato alla presidenza della regione dice: "Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo

Regionali in Basilicata - bufera sul candidato di centrosinistra fan di Almirante 'Andavo solo ai suoi comizi - ma non è una scelta politica' : 'Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica'. La frase, che in un primo momento alcuni media locali avevano sintetizzato in un più netto 'Almirante è stato il mio unico politico di riferimento', è di Carlo Trerotola , candidato ...

Trerotola - candidato centrosinistra in Basilicata : “Almirante mio unico politico di riferimento” : Carlo Trerotola, candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Basilicata, afferma: "Almirante è stato il mio unico politico di riferimento". Il padre del candidato è stato militante del Msi e vicino ad Almirante quando è stato eletto sindaco nel paese di Balvano. Ora il figlio rappresenterà il centrosinistra alle prossime elezioni regionali.Continua a leggere

In Basilicata il centrosinistra trova l’unità - Trerotola candidato governatore : In Basilicata, il centrosinistra ritrova l’unità sulla candidatura alla presidenza della Regione. A mettere tutti d’accordo – si fa per dire – il passo di lato del governatore uscente, Marcello Pittella, che contro tutti e tutto fino a meno di quarantott’ore fa, di mollare non voleva sentirne parlare. Un tirare dritto a tutti i costi, quello dell’esponente Pd, in barba alla sospensione dalla sua carica di governatore dello scorso luglio, perché ...

Elezioni regionali Basilicata - il centrosinistra ha scelto il suo candidato : è Carlo Trerotola : Il farmacista potentino Carlo Trerotola sarà il candidato del centrosinistra in occasione delle prossime Elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 24 marzo. La coalizione ha trovato l'unità sul suo nome dopo la decisione del presidente uscente, Marcello Pittella, di fare un passo indietro.Continua a leggere

Berlusconi a Tgcom24 : 'Diciotti? Presa in giro M5s - Centrodestra unito in Basilicata - Bardi candidato presidente' : Il pericolo di oggi è che alla guida del Paese c'è una componente, quella grillina, totalmente incompetente, incapace e disastrosa per la nostra economia".

Il generale Vito Bardi sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata : Silvio Berlusconi (Forza Italia) ha annunciato che il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata sarà il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi. «Il nostro candidato sarà un generale, una persona che ha fatto una splendida carriera

Basilicata - generale Bardi candidato centrodestra : Superate le divisioni, il centrodestra trova l'accordo sul generale Vito Bardi per la guida della Regione Basilicata in vista delle prossime regionali. Ad annunciarlo è stato Silvio Berlusconi in ...