Ascolti Tv 6 marzo 2019 In 4 | 8 milioni per la Roma Conferme per la Porta Rossa e Chi

Ascolti TV | Mercoledì 6 marzo 2019. Porto-Roma 20.4% - Benvenuti al Sud 12.8% - La Porta Rossa 10.4% : Porto-Roma - Daniele De Rossi (da Twitter) Su Rai1 l’incontro di Champions League Porto-Roma ha conquistato 4.821.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.923.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha interessato 2.463.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 1.225.000 spettatori ...

Ascolti TV | Martedì 5 marzo 2019. Sole a Catinelle al 13.7% - Il Collegio al 10.4% - la Conversazione su Tiresia al 9.9% : Andrea Camilleri Su Rai1 Camilleri presenta - Conversazione su Tiresia ha conquistato 2.430.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 3.207.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.399.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.006.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Lunedì 4 marzo 2019. Il Nome della Rosa domina (27.4%) - Isola 16.9%. Bene Made in Sud (9.3%) : Il Nome della Rosa Nella serata di ieri, Lunedì 4 marzo 2019, su Rai1 l’esordio della fiction Il Nome della Rosa ha conquistato .000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la prima puntata di Made in Sud, con Stefano De Martino e Fatima Trotta, ha interessato .000 spettatori pari al % di share (qui il debutto di ...

Ascolti TV 3 marzo 2019 - Fazio tiene testa a Non mentire : Mara Venier trionfa : Ascolti TV domenica 3 marzo 2019, testa a testa tra la fiction Mediaset e Che tempo che fa: il pubblico diviso tra Fabio Fazio e Non mentire Ieri, domenica 3 marzo, la fiction Non mentire ha registrato un ulteriore calo di Ascolti rispetto alle prime puntate (quando aveva suscitato un grande interesse tra il pubblico […] L'articolo Ascolti TV 3 marzo 2019, Fazio tiene testa a Non mentire: Mara Venier trionfa proviene da Gossip e Tv.