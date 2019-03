Anziana morta in casa | è omicidio

Alloggio in fiamme - morta Anziana : ALESSANDRIA, 25 FEB - Un'anziana donna è morta nell'incendio della sua abitazione di via Celoria, a Casale Monferrato , Alessandria, . Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, impegnati a ...

Savona - scoperta shock in casa : Anziana morta da mesi trovata mummificata sul divano : Il cadavere della donna scoperto dai vigili allertati dal medico curante dell'anziana che non aveva aveva sue notizie da molto tempo. Quando gli agenti dela polizia municipale sono entrati in casa, il cadavere della signora era ancora sul divano: potrebbe essere morta sei mesi fa per cause naturali.Continua a leggere

Torino : intossicazione da monossido - Anziana trovata morta assieme al gatto : A Torino una donna è morta per intossicazione da monossido di carbonio: secondo i sanitari del 118, il gas si sarebbe sviluppato da una piccola caldaia difettosa. Nell’appartamento dell’anziana è stato anche trovato il cadavere di un gatto. L'articolo Torino: intossicazione da monossido, anziana trovata morta assieme al gatto sembra essere il primo su Meteo Web.

Trovata morta Anziana scomparsa a Modena : ANSA, - Modena, 13 FEB - Trovato a Modena, in via Paolucci, a ridosso della rete ferroviaria, il cadavere di Aurora Lagiannella, 76enne affetta da demenza senile scomparsa lo scorso 9 dicembre dal ...

Moncalvo - i vigili del fuoco trovano Anziana morta in casa da una settimana : Ieri i vigili del fuoco di Asti hanno recuperato il cadavere di una donna morta in casa da almeno sette giorni. Il fatto in un condominio di piazza Romita a Moncalvo. Si tratta di Luciana Gambarin, 85 ...

Belgio - Anziana morta in casa da due mesi : il gatto si ciba del cadavere : È una scena da film dell'orrore quella che si sono trovati di fronte i soccorritori intervenuti in un'abitazione di Marcinelle, sobborgo della città di Charleroi. Un cadavere in decomposizione, parzialmente mutilato dai morsi di un gatto, rinvenuto anch'esso senza vita a pochi passi.Continua a leggere

È morta Maritsa Mavrapidou - l'Anziana di Lesbo che dava il latte ai neonati migranti : Maritsa Mavrapidou, un'anziana signora dell'isola greca di Lesbo che divenne celebre per una foto in cui lei ed altre 'nonne' davano il latte con il biberon ad un neonato arrivato su una barca di migranti, è morta all'età di 89 anni. La foto la rese celebre, tanto che lei e le sue compaesane furono anche candidate al Nobel per la pace."Noi abbiamo accolto i rifugiati perché anche noi discendiamo da rifugiati", disse in ...

Russia : Anziana creduta morta si risveglia - poi muore per ipotermia : L'incredibile vicenda è accaduta nella cittadina russa di Vasilyevka. Una donna di 62 anni è deceduta dopo aver passato ore intere, da viva, in una cella frigorifera in obitorio. Alla base un tragico errore: si pensava che fosse morta. Forse neanche la penna sagace di Edgar Allan Poe, maestro indiscusso dell'horror in letteratura, autore di tanti capolavori, sarebbe stato capace di proporre ai suoi lettori una trama così raccapricciante. Ed in ...

Il mistero di Raffaella - Anziana morta in casa : pensava di essere povera - invece era milionaria : Lo scorso 25 aprile Raffaella Donvito fu trovata morta in casa: aveva 78 anni e si pensava fosse indigente, tanto che il Comune di Milano, nella vana attesa che qualcuno celebrasse i funerali, per...

Salento - esplode una bombola di gas : morta un'Anziana ad Aradeo : Salento, esplode una bombola di gas: morta un'anziana ad Aradeo La deflagrazione è avvenuta in un appartamento in provincia di Lecce. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima che si trova sotto i detriti Parole chiave: ...

