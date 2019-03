Alla richiesta dei soldi prestati picchia il suo creditore con una zappa | denunciato un

Reddito di cittadinanza - si lavora Alla convenzione coi Caf. Disponibile sul sito dell’Inps il modulo per la richiesta : Mentre prosegue il tavolo al ministero del Lavoro tra l’Inps e le organizzazioni rappresentative dei Caf per definire la convenzione sulla ricezione delle domande del Reddito di cittadinanza, è arrivata la prima data fissata dal Decretone. A partire dall’1 marzo, l’Istituto di previdenza avrebbero dovuto predisporre il modulo per la richiesta, mostrato in anteprima al Tg1 e già Disponibile sul sito dell’Istituto nazionale ...

L'asse Berlino-Parigi dice sì Alla richiesta di May : "Più tempo per Brexit se motivato". Scintille tra Francia e Olanda su AirFrance-Klm : La relazione fra Francia e Germania "è forte ed efficace", ed in questo contesto è "normale" che alcune questioni suscitino "un dibattito". Ad affermarlo è il presidente francese Emmanuel Macron che ha ricevuto oggi all'Eliseo la cancelliera tedesca Angela Merkel e ha risposto alle domande dei giornalisti su "tensioni" che sarebbero emerse fra Parigi e Berlino.I due leader hanno firmato il 22 gennaio ad Aquisgrana un ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - la procura di Firenze dà parere negativo Alla richiesta di revoca dei domiciliari : La procura di Firenze ha dato parere negativo alla revoca degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi. La revoca degli arresti domiciliari “per la totale insussistenza delle esigenze cautelari” era stata chiesta ieri pomeriggio dall’avvocato Federico Bagattini, difensore dei coniugi, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del ...

C'è posta per te - Giorgia e Romina in studio? Il finimondo : una richiesta - pazzesca - Alla De Filippi : A C'è posta per te , nella puntata di sabato 23 febbraio, Giorgio e Romina hanno letteralmente conquistato il pubblico di Maria De Filippi . Si tratta di due fratelli portati in studio dalla madre: ...

C'è posta per te - Giorgia e Romina in studio? Il finimondo : una richiesta (pazzesca) Alla De Filippi : A C'è posta per te, nella puntata di sabato 23 febbraio, Giorgio e Romina hanno letteralmente conquistato il pubblico di Maria De Filippi. Si tratta di due fratelli portati in studio dalla madre: nel corso della loro ospitata, un sacco di messaggi sul web li riguardavano. In particolare, è piovuta i

Giorgia Meloni - la furia dopo la richiesta di risarcimento dei migranti della Diciotti : "Siamo Alla farsa" : Difficile dirlo con parole migliori rispetto a quelle di Giorgia Meloni: "Siamo alla farsa", tuona la leader di Fratelli d'Italia. Si riferisce alla richiesta di risarcimento avanzata dai migranti a bordo della Diciotti al nostro governo. "Ormai l'Italia viene trattata come lo zimbello del mondo int

Ecobonus - Immatricolazione entro 150 giorni dAlla richiesta : Conto alla rovescia per lentrata in vigore dellEcobonus e dellecotassa. A meno di dieci giorni dalla data del 1 marzo, però, pur non essendo ancora state emanate le norme attuative, alcune indiscrezioni sulle modalità di erogazione degli incentivi filtrano dal ministero dello Sviluppo economico. La novità principale, rispetto ai contenuti già previsti dalla legge di bilancio, è il termine di 150 giorni tra la prenotazione del contributo sul ...

Diciotti - Berlusconi : "Voteremo no Alla richiesta su Salvini - M5s ha paura e minaccia la crisi" : Il leader di Forza Italia interviene a "Domenica Live" ribadendo la sua idea sui pentastellati: "Sono inadeguati a governare un Paese, complimenti alla Lega per averli scelti come alleati"

Caso Diciotti : la Giunta va verso il no Alla richiesta dei magistrati catanesi su Salvini : Il presidente Gasparri, in qualita di relatore, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Sarà comunque l'aula del Senato a decidere entro la ...

Sampdoria - la richiesta dei tifosi Alla squadra : Brutta sconfitta per la Sampdoria nella gara di campionato contro il Frosinone, stop pesantissimo per la corsa all’Europa. I tifosi chiedono una reazione immediata: “il nostro campionato incomincia ora – spiega Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs blucerchiata -. Certo nessuno si aspettava la sconfitta ma nulla è compromesso per l’Europa”. Sono le dichiarazioni del vice presidente Antonio Romei a ...

Fiorentina - la richiesta Alla Lega Calcio : sfida del 4 marzo spostata per Astori? : Il 4 marzo ricorre l'anniversario della morte di Davide Astori. Sarà trascorso un anno dalla tragedia che ha sconvolto Firenze e tutto il Calcio italiano: il capitano viola trovato senza vita nella ...

Genova - l’ultimo saluto a Prince Jerry : “Morto di ansia e abbandono. Si è suicidato dopo il ‘No’ Alla richiesta d’asilo” : Una basilica gremita, quella di piazza della Nunziata, a Genova, ha voluto dare l’ultimo saluto a Prince Jerry Igbinosun. Venticinquenne originario della Nigeria, arrivato in Italia dopo due anni di viaggio e una laurea di biochimica in tasca, sicuro di riuscire a farsi riconoscere gli studi e seguire i suoi sogni di una vita migliore qui, dove l’unico modo per arrivare è affidarsi agli scafisti e tentare la via del mare. Sopravvissuto al ...

Sea Watch - la Corte europea dei Diritti dell’uomo : “Sì assistenza dei migranti a bordo - no Alla richiesta di sbarco” : Sì all’assistenza a bordo, no allo sbarco. È questa la posizione della Corte europea dei Diritti dell’uomo sul caso della nave Sea Watch 3, con la Cedu che ha chiesto al governo italiano di “adottare tutte le misure necessarie, il prima possibile, per fornire” ai migranti a bordo della Sea Watch 3 “adeguate cure mediche, cibo, acqua e generi di prima necessità”, ma “non” accoglie “la richiesta dei ...

M5s dirà sì Alla richiesta del tribunale di Catania di processare Salvini : Salvini da parte sua minimizza dicendo di essere 'l'uomo più tranquillo del mondo, nel senso che sto facendo il ministro e sto facendo quello che dovrebbe fare ogni buon italiano: ovvero, difendere i ...