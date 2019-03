Salvini No Vax | ' Subito un decreto per tenere a scuola i bambini non vaccinati'

Salvini - no vax e fuorilegge : Accadono cose singolari in questo Paese. La prima è che il ministro degli Interni scriva una lettera al Ministro della Salute chiedendo di non applicare la legge. È quanto avvenuto con Matteo Salvini che ha scritto alla Grillo chiedendole di non applicare la norma, già prorogata, sull'autocertificazione che prevede sanzioni per i genitori e allontanamento dei bambini non vaccinati dalle classi dove può essere presente ...