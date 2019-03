Giulia De Lellis furiosa con Pietro Tartaglione | “Non sai nulla | taci!”

lanostratv

(Di mercoledì 6 marzo 2019)De: è scontro social tra i due, alcune ore fa, ha scritto un post al vetriolo su instagram contro alcune persone che si metterebbero insieme solo il tempo di fare qualche copertina sui giornali. Un post interpretato da molti come un attacco a Irama eDe, i quali sono stati insieme solo qualche mese, e giusto ieri hanno ufficializzato di essersi lasciati. Un pensiero che pare aver avuto anche l’influencer, la quale poco fa ha replicato al ragazzo, non andandoci giù leggera. Cos’ha dichiarato? Ha rivelato:“Stai diventando padre pensa alle cose serie…Non sembri neanche normale…I miei sentimenti non sono copertine…Se per voi è così non vuol dire lo sia per tutti…Tu non sai un caz*o…”In pratica pare che il post scritto dastamattina abbia fatto ...

RadioItalia : Tra @IRAMAPLUME e Giulia De Lellis è finita: lo sfogo sui social - Piumellli : RT @little__soul__8: Ma Pietro Tartaglione che dice a Giulia De Lellis che si fidanza per business ma stai bene? Tu per sapere il sesso di… - xdivundi : RT @forsesioforseno: SEI UN DISPERATO CHE HA BISOGNO DI FARSI CREDERE DISTRUTTO E SEPARATO PER COMUNICARE IN TV DI ASPETTARE UN FIGLIO. GI… -