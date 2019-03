Dalla molla Slinky al sasso domestico Quando un' idea banale fa diventare

Shutdown Usa - Trump non molla : "D'acciaio o di cemento - il muro col Messico si farà" | "Soldati via Dalla Siria presto - Isis spazzato via" : Il presidente pronto a chiedere lo stato di emergenza per reperire i fondi. E sulla Siria aggiunge: "Isis distrutta, via dal Paese al più presto"