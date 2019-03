Alessia Macari sposa/ 'A maggio il matrimonio : dirò sì al mio fidanzato Oliver Kragl' : Alessia Macari si sposa: l'ex Ciociara di Avanti un altro, ai microfoni di Chi, svela i dettaglio: 'a maggio dirò sì al mio fidanzato Oliver Kragl'.

Alessia Macari si sposa e parla della malattia : ‘Ho perso 11 chili’ : Alessia Macari, la Ciociara vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, si sposa con Oliver Kragl a maggio, e intervistata da Chi nel numero in edicola mercoledì 6 marzo rivela: “Sarà un party all’insegna della birra e del caos. Un tedesco che sposa un’irlandese che è cresciuta in Ciociaria e le nozze saranno in Puglia. Solo la birra ci potrà salvare!”. Alessia Macari, l'estate calda della ...

Alessia Macari si sposa a maggio : tra gli invitati ex concorrenti del Grande Fratello Vip : Alessia Macari e Oliver Kragl: il matrimonio è fissato a maggio Alessia Macari e Oliver Kragl hanno finalmente fissato la data di nozze! La Ciociara di Avanti un altro e il calciatore tedesco si sposeranno il prossimo 20 maggio in Puglia. Più precisamente a Foggia, la città dove Oliver gioca dal 2018 in qualità di […] L'articolo Alessia Macari si sposa a maggio: tra gli invitati ex concorrenti del Grande Fratello Vip proviene da Gossip e ...

Alessia Macari - palpatina hot con il fidanzato alle terme : Siparietto hot per Alessia Macari e il suo fidanzato Oliver Kragl, insieme alle terme per qualche ora di relax. La vincitrice del primo “Grande Fratello Vip” e il calciatore regalano scatti social da bordo vasca o dai vialetti del centro termale. Poi, mentre si abbracciano distesi languidamente sul lettino, lui non resiste alla tentazione… e ci scappa una palpatina al seno.

Domenica in - Alessia Macari torna dopo lo strano "licenziamento" : le parole della Venier : A Domenica in è riapparsa Alessia Macari, che aveva lasciato il programmadi Mara Venier dopo essere stata scelta come valletta e poi sostituita in corsa. La Ciociara è stata ospite dell'ultima puntata dell'anno, quando a farla da padrone è stato l'oroscopo. La Venier non ha risparmiato parole di sti

Domenica in - Alessia Macari torna dopo lo strano 'licenziamento' : le parole della Venier : A Domenica in è riapparsa Alessia Macari, che aveva lasciato il programmadi Mara Venier dopo essere stata scelta come valletta e poi sostituita in corsa. La Ciociara è stata ospite dell'ultima puntata ...