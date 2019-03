Zingaretti | Salvini affonda il Nord | il sovranismo è un imbroglio

Tav - Zingaretti sfida Salvini e Di Maio : governo in conclave per decidere : Tempo scaduto per la linea Torino Lione: il neo segretario Pd si incunea nella crepa tra Lega e M5s. Per martedì mattina è...

Zingaretti : 'Salvini dice che il Pd è il passato? Je rode' : Il neo segretario del Pd Zingaretti ha commentato le parole del vicepremier Salvini che ha detto che i dem sono il passato. 'Je rode, come si dice a Roma, quando fa queste battute sono tranquillo' ha ...

Primarie Pd - Matteo Salvini : "Auguri a Zingaretti - ma affluenza ai minimi" : "Buon lavoro al nuovo segretario, Nicola Zingaretti, e complimenti per l'organizzazione anche se il dato di oggi è il minimo storico di partecipazione. Rispetto ogni singolo voto espresso ma non posso non vedere che negli ultimi 10 anni la partecipazione al voto alle Primarie del Pd si è quasi dimezzata. Dagli oltre 3 milioni del 2009 sono passati nel 2013 (Renzi segretario) a 2.814.000 e nel 2017 a poco più di un milione e ...

SCENARIO/ L'agonia di Di Maio tra Salvini e Zingaretti : Il capo politico di M5s pensava di potersi espandere a destra, ma ha perso la scommessa e a destra ha trovato Salvini. Ora ha solo una chance

Luigi Di Maio fregato pure dal Pd. Nicola Zingaretti : "Crisi? Si vota" - perché ora gode Salvini : Tanti saluti a Luigi Di Maio. Al Movimento 5 Stelle non resta che Matteo Salvini. Un bel guaio, visto che il ricatto implicito alla Lega era che in caso di governo ci sarebbe stata sempre l'exit strategy di un governo Pd-5 Stelle. Invece Nicola Zingaretti, candidato segretario dem e favorito alle im

Governo - Zingaretti : 'Lega e Salvini fermano Italia e il Nord - l'odio non crea sviluppo' : 'La Lega di Matteo Salvini sta fermando lâItalia e sta anche colpendo il Nord. Non c'è uno straccio di idea su come ricostruire una politica...

Nicola Zingaretti (PD) : ‘Strapperemo l’egemonia della rete a Salvini e Di Maio’ : Il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Partito Democratico, con un’intervista su Fanpage ha spiegato in che modo intendere strappare l’egemonia della rete ai vicepremier Di Maio e Salvini, rispettivi capi di partito del Movimento 5 Stelle e della Lega. Zingaretti: ‘Si riparta dalle persone’ Secondo il presidente della Regione Lazio, il Partito Democratico dovrebbe voltare definitivamente pagina. Esso ...

Abruzzo - Zingaretti : "Va riconosciuta vittoria destra di Salvini" : 'Va riconosciuta vittoria destra di Salvini'. Così il presidente della Reegione Lazio e candidato alla segreteria PD, Nicola Zingaretti, commentando l'esito delle elezioni regionali in Abruzzo. Fonte: ...

Abruzzo - il tweet di Matteo Salvini a urne aperte fa impazzire il Pd : Nicola Zingaretti lo insulta : Oggi l'Abruzzo vota per le regionali, test importante per il centrodestra, M5s e anche il Pd. E nel mirino, nel giorno del voto, ci finisce Matteo Salvini. Tutta colpa di un tweet che ha fatto impazzire compagni e opposizioni. Il punto è che il ministro dell'Interno ha cinguettato: "Io ce l'ho messa

Convenzione Pd - parte la corsa a tre. Zingaretti 'Voltare pagina'. Martina 'Sfiduciamo Salvini'. Giachetti 'Il partito è vivo' : 'È arrivato il momento di presentare una mozione di sfiducia al ministro Salvini, ha violato la legge nel fare il suo lavoro'. Esordisce con un attacco al vicepremier leghista sul caso Diciotti ...

Pd - Martina : "Sfiduciamo Salvini". Zingaretti : "Stop a partito 'anti'" - : I tre candidati dem alla segreteria sono intervenuti sul palco della Convenzione nazionale Pd. Martina ha lanciato appello all'unità, Giachetti ha sottolineato la necessità di esprimere le differenze ...

Pd : Zingaretti - Martina e Giachetti candidati ufficiali alle primarie - Sul tavolo i 'nemici' Salvini e M5s : "Il mio Pd si batte per l'abrogazione della legge Bossi-Fini che ha creato migliaia di irregolari e il decreto Salvini che sta facendo altrettanto", entra subito nel vivo Maurizio Martina, durante la ...

