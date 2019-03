Tencent sta sperimentando un sistema di sicurezza per PUBG Mobile in Cina | al fine di

eurogamer

(Di martedì 5 marzo 2019) Incontinua la battaglia die del Governo per limitare gli effetti della dipendenza da videogiochi, piaga molto diffusa nel paese.ha quindi avviato la sperimentazione di un particolaredipered Honor of Kings.Come riporta Siliconera, quando un minorenne crea un account ed entra nel gioco per la prima volta, ecco che ildientra in azione e non permette il normale utilizzo del gioco. Per sbloccarlo i genitori dovranno "provare" il grado di parentela inserendo numero di telefono, carta d'identità, una foto insieme al loro figlio ed addirittura un breve video.sta portando avanti l'esperimento in 12 città tra cui Beijing e Chengdu, in caso di risultati positivi ilsarà esteso a tutto il resto della nazione. In precedenza la compagnia provò a limitare le ore di gioco ad un'ora al giorno (questo per i ...

