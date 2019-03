2 marzo | una data | due volte 100 Da Wilt Chamberlain a Roger Federer

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 5 marzo : l'appuntamento serale su Rete 4 : Ansia per Julieta e Felipe, la prima viene scoperta da Fernando a frugare tra le sue cose, mentre l'Alvarez Hermoso ricevere misteriose minacce.

Musei gratis per una settimana in tutta Italia. Da oggi al 10 marzo : E' iniziata oggi la ' settimana dei Musei' : per 6 giorni - fino al 10 marzo - si potranno visitare gratuitamente tutti i Musei e i siti statali. Per l'occasione Alberto Bonisoli, ministro dei Beni e ...

Trenitalia - l’iniziativa per l’8 marzo fa sghignazzare i social : “Ragazze correte ci regalano una caramella al limone fino a esaurimento scorte” : C’è chi ha pensato a uno scherzo e chi a un fake. Invece è tutto vero. L’ultima trovata di Trenitalia è un regalo per le donne in occasione della festa dell’8 marzo. Un buono sconto? Un upgrade omaggio? Dei punti per la cartafreccia? Macché: una caramella al limone. Per di più, salvo esaurimento scorte e solo per coloro che quel giorno usufruiranno dei servizi più costosi. Quello che poteva essere un gesto galante e pure ...

Una Vita Anticipazioni 6 marzo 2019 : Felipe viene aggredito : Felipe scompare proprio il giorno del processo di Antoñito. L'avvocato viene aggredito e minacciato di morte se si presenterà in tribunale.

Una Vita - anticipazioni marzo : Elvira e Simon fuggono - Olga e Adela muoiono : Verso la fine di marzo, i telespettatori di "Una Vita" assisteranno a 4 uscite di scena: 4 personaggi abbandoneranno infatti la fortunata soap tra i capitoli 685-690. Questi personaggi non saranno altri che Simon, Elvira, Olga ed Adela. Due di loro se ne andranno per sempre da Acacias, mentre altri due purtroppo moriranno. Meglio spiegare tutto nel dettaglio. Una Vita, Ursula uccide la figlia Olga per salvare Blanca Come abbiamo già visto, il ...

È successo in TV – 5 marzo 1989 : 30 anni dalla prima puntata de La ruota della fortuna (VIDEO) : Una ruota che gira, chiedere una lettera dell'alfabeto, una frase da indovinare, premi da vincere e una buona dose di fortuna. Non c'è bisogno di una spiegazione più lunga di questa e quale game show più semplice e famigliare de La ruota della fortuna poteva entrare nell'olimpo dei giochi televisivi?5 marzo 1989, questa è la data del suo esordio ufficiale - della quale vi mostriamo le immagini grazie alla Fondazione Mike Bongiorno che ci ha ...

Oroscopo 6 marzo : prudenza per la Vergine - Luna ostile : Siamo ormai quasi giunti alla termine della prima settimana del mese di marzo, eccoci dunque con le previsioni del 6 marzo 2019. Leggiamo l'Oroscopo del giorno e cerchiamo di capire quali novità porteranno stelle e pianeti in amore, lavoro e salute. Ariete: in amore alcuni hanno vissuto una storia di alti e bassi, ma questo è il momento giusto per rimettersi in gioco e riconquistare tutto il tempo perso. Nel lavoro potrebbe arrivare un risultato ...

Previsioni zodiacali 6 marzo : la Luna influenza positivamente i segni d'acqua : La Luna è serena mercoledì 6 marzo e i tre segni d'acqua, in genere i più influenzati dall'astro, ne beneficiano. Pensieri profondi per lo Scorpione alle prese con il padre, grande praticità invece nella mente del Cancro, alla ricerca di nuovi stimoli. I Pesci intanto ricercano nuove vie di sperimentazione. Ma vediamo ora i dettagli della giornata per i segni d'acqua Previsioni oroscopo del Cancro del 6 marzo Cancro: In questi giorni la Luna si ...

Oroscopo 7 marzo : Vergine complicata - Gemelli cauto - Bilancia fortunata : L'Oroscopo di giovedì, 7 marzo, vede l'Acquario molto impegnato in nuovi progetti e il Leone che sarà in grado di sfruttare ogni situazione a suo favore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo Saturno sarà dissonante nel vostro segno, ma comunque voi cercherete di essere molto cauti e di fare dei passi avanti. Avete maggiore consapevolezza di quello che volete, tanto che alcuni ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019: Il dottor Quilles nota che Diego non sta bene e consiglia ad Ursula di farlo visitare. Poco prima di recarsi al processo di Antoñito, Felipe viene travolto da un cavallo imbizzarrito e le sue condizioni di salute sono gravi. Celia, dopo aver constatato che l’uomo ha un’emorragia celebrale, teme di perderlo per sempre. La donna, rovistando ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 5 marzo 2019 : anticipazioni puntata 656 e 657 (prima parte) di Una VITA di martedì 5 marzo 2019 (su Canale 5 alle 14,10 e su Rete 4 alle 22,30): Diego parla a Felipe del fatto che sta frequentando una donna, ma non gli dice che quella donna è Olga. Blanca dà ancora consigli alla sorella su come sedurre l’uomo che ama. Alla fine, Diego e Olga si baciano… Una VITA, trama 5 marzo 2019: FELIPE mente a CELIA a fin di bene, OLGA seduce ...

Una Vita Anticipazioni 4 marzo 2019 : Diego invita Olga a cenare con lui : Olga e Diego iniziano a frequentarsi e l'Alday fa un passo avanti, inVitando la ragazza a passare una serata insieme.

Linfedema - una malattia ancora sconosciuta. Il 6 marzo Giornata mondiale : Il 6 marzo 2019, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, in Roma, si terra' la celebrazione della Giornata mondiale del Linfedema , una malattia tutt'altro che rara , tuttavia ancora molto sottostimata. Sul pianeta ne soffre una persona su venti, ben 300 milioni di soggetti. In Italia 40.000 nuovi casi ogni anno (numeri sovrapponibili a quelli del carcinoma mammario) e più di 2 milioni i malati cronici, secondo le stime più attendibili e ...

Oroscopo del giorno 5 marzo - Luna nel 12° simbolo dello zodiaco : Sagittario tra i favoriti : L'Oroscopo del giorno 5 marzo 2019 è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione della Luna in Pesci. In analisi il prossimo martedì, tassativamente impostato sui sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Bene, senza aspettare oltre iniziamo subito a svelare i simboli astrali fortunati e, di ...