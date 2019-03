È morto Keith Flint | il cantante dei Prodigy Volto punk dell elettronica

morto Keith Flint - cantante dei Prodigy : si è suicidato in casa. Aveva 49 anni : È Morto Keith Flint, il cantante dei Prodigy. E' stato trovato senza vita nella sua casa di Dumnow, nell'Essex, in Inghilterra. Aveva 49 anni. La polizia è stata chiamata subito...

Prodigy : è morto Keith Flint - il leader del gruppo. Aveva 49 anni : Una brutta, bruttissima notizia arriva dall'Inghilterra. Si è spento quest'oggi, 4 marzo, Keith Flint, il leader dei Prodigy, una delle band più rappresentative dell'elettronica e della cultura rave degli anni 90. Visualizza questo post su Instagram Flint danger 5377... The Prodigy live at #victoriousfestival .. Respect to all that came out to support us even tho the weather was fucked .. #theProdigy ...

Keith Flint è morto : il cantante dei The Prodigy aveva 49 anni : Keith Flint è morto: il cantante dei The Prodigy è stato trovato senza vita nella sua casa È morto Keith Flint, volto storico e voce dei The Prodigy. Oggi è un giorno triste per il mondo della musica. Il cantante, all’età di 49 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa in Inghilterra. Ancora non […] L'articolo Keith Flint è morto: il cantante dei The Prodigy aveva 49 anni proviene da Gossip e Tv.

Keith Flint è morto : suicidio e causa morte - cosa è successo? : Keith Flint è morto: malattia e causa morte, cosa è successo? Lutto nel mondo della musica: la voce dei Prodigy, Keith Flint, è morto lunedì 4 marzo 2019 in circostanze ancora da verificare. Il cantante aveva solo 49 anni ed è stato un volto iconico degli anni Novanta, quando i Prodigy conobbero la ribalta internazionale abbracciando le varie ramificazioni della musica elettronica e sconfinando nella techno rock psichedelica. Keith Flint ...

È morto Keith Flint - il cantante dei Prodigy : volto iconico degli anni 90 - fece ballare un pianeta intero : Aveva 49 anni, è stato trovato morto nella sua casa in Inghilterra. Per il momento le circostanze del decesso non sono ritenute «sospette» dalle autorità di polizia

Keith Flint - è morto il frontman dei Prodigy : Nuovo lutto nel mondo della musica: è morto Keith Flint, il frontman dei Prodigy. Secondo le prime notizie, il cantante, 49 anni, sarebbe stato ritrovato morto a casa sua (a Brook Hill, Dunmow) questa mattina, lunedì 4 marzo. Il sito NME ha riportato quanto appreso dalla polizia dell’Essex. Stando a quanto hanno riferito i soccorsi, questa mattina poco dopo le 8 avrebbero ricevuto una chiamata per un uomo in stato di incoscienza e, una volta ...

morto Keith Flint - il cantante dei The Prodigy. Cosa è successo : Il cantante dei Prodigy, Keith Flint è stato trovato Morto nella sua casa. Aveva 49 anni. La notizia è stata confermata dalla polizia dell’Essex dove viveva. Il decesso non è trattato come morte sospetta. Look estremo e stile provocatorio Keith Flint è stato l’anima dei Prodigy insieme a Liam Howlett, fondatore del gruppo. Nato a Redbridge, a Londra, da ragazzino si è trasferito a Braintree, nell’Essex dove ha fondato negli anni Novanta uno ...