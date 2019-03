Basket | Treviso torna a vincere | la Coppa di A2 è il primo trofeo dopo l' era-Benetton

lastampa

(Di domenica 3 marzo 2019) Dodici annia scrivere il proprio nome su un albo d'oro. E anche se non è lo scudetto, laItalia o ladelle Coppe come negli anni '90 o nei primi 2000, laLNP tra ...

ProvinciaFermo : Final Eight, vince Treviso con un pezzo di Montegranaro: Max Menetti. 'Questo palazzetto è magico, è casa mia' - Nicus_Tarvisii : Mi ricordo come fosse ieri 'l'altro' primo titolo, in casa con Pesaro, una città impazzita. BRAVI FIOI… - TheVoyager82 : La Coppa Italia LNP 2019 la vince con merito il Treviso Basket al termine di una bella finale contro la favorita de… -