Ariete - Leone e Sagittario - settimana di fuoco dal 1 marzo : I segni di fuoco hanno un cielo decisamente positivo in questi giorni, ma la loro energia va incanalata per non incorrere in inutili sforzi. Normale amministrazione per i segni d'aria, non così facile per Ariete, Sagittario e Leone. Sagittario: Questa attuale è la miglior posizione di Giove, che esprime al massimo tutte le sue caratteristiche di bonarietà, di godimento dei piaceri della vita, di ottimismo e di spirito umanitario. L'ottimismo e ...

Ragusa - 'Voci di donne' : una mostra fotografica di Giuseppe Leone : E in questa visione accomuna Sofia Loren che alza il David di Donatello a Taormina e la ragazza acqua e sapone che guarda il mondo da una porta-finestra di Noto. Come pure la giovane che tesse la ...

Anche Fedez dedica un tatuaggio al suo Leone (versione Cupido) : La #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniUn angioletto, pronto a scoccare una freccia. Fedez ha aggiunto un ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 marzo : cambiamenti per il Leone - Vergine più serena : La prima settimana di marzo sarà molto particolare per i nati sotto il segno della Bilancia, i quali dovranno vedersela con nuovi progetti in ballo. I Pesci, invece, dovranno pensare ad alcune decisioni importanti da prendere. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo Saturno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Potrebbero presentarsi nuovi occasioni di ...

Il Re Leone torna al cinema : 'Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno'. Il conto alla rovescia è già cominciato e l'attesa dei fan è alle stelle. Il Re Leone sta per tornare al cinema in una versione inedita e ...

Oroscopo Leone del mese di marzo : riflessioni nei sentimenti : In arrivo un nuovo mese anche per tutti i nati sotto il segno del Leone. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati sotto questo particolare segno. Di seguito consigli per gestire bene il periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo 2019. Per il Leone quello di febbraio è stato un mese tranquillo, è stato possibile proseguire le situazioni iniziate nel mese precedente ed ottenere ...

Oroscopo dall'11 al 17 marzo : amore alle stelle per Scorpione - Leone rilassato : La settimana che va dall'11 al 17 marzo si presenterà piena di occasioni e di sfide da cogliere al volo per diversi segni dello Zodiaco. Molti segni avranno meno tensioni rispetto a prima, come il Leone e il Toro. Alcuni come l'Acquario e il Sagittario avranno invece dei problemi a livello comunicativo con amici e colleghi. Lavoro e grinta per Capricorno e Pesci. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: nella prima parte della settimana vi ...

Oroscopo 8 marzo : Cancro selettivo - successi per Leone : La giornata di venerdì sarà all'insegna dei progetti per il weekend per il Gemelli, il Leone e il Pesci. Il Toro sarà uno dei favoriti della giornata grazie al suo magnetismo e dei successi conseguiti, mentre inizia un periodo “hot” per l'Acquario. Di seguito, le previsioni astrologiche per i segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: potrebbe benissimo essere una giornata "ni", ma qualcuno potrebbe seriamente togliervi i ...

Oroscopo 28 febbraio : stimoli per Bilancia - Gemelli annoiati - Leone in recupero : L'Oroscopo di giovedì 28 febbraio sarà un po’ pesante per Ariete, mentre Capricorno è alla ricerca di nuove conferme in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per la giornata di giovedì. Da Ariete a Vergine Ariete: l'anno è iniziato in maniera piuttosto pesante per voi: avete molti progetti in testa e ci sono diverse risposte che state aspettando. A partire da marzo la situazione si farà meno pesante, ma per il momento ...

Chiara Ferragni : il nuovo tatuaggio dedicato al figlio Leone criticato sui social : Chiara Ferragni un paio di giorni fa ha mostrato su Instagram con orgoglio il suo 27esimo tatuaggio. Ancora una volta, però, la fashion blogger è finita al centro delle polemiche. Per il nuovo tattoo, l'influencer cremonese ha voluto incidere sulla sua mano il volto del figlio Leone con tanto di ali come fosse un angioletto, accompagnato dalla scritta "Baby Girl". ...Continua a leggere

PAOLO FOX/ Oroscopo previsioni oggi - 26 febbraio : grande energia per i Leone... : Oroscopo PAOLO Fox, oggi martedì 26 febbraio 2019: Ariete in grande spolvero, Gemelli sottotono, Vergine giornate interessanti, tutti gli altri segni?

Juventus - GaLeone svela il futuro di Allegri : “A fine anno via” : Juventus Galeone – Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli, Pescara e Udinese e amico del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. Il tecnico ha inizialmente parlato della partita che si giocherà domenica sera tra Napoli e Juventus: “La Juventus in questo momento non sta benissimo mentre il Napoli sta […] L'articolo Juventus, Galeone svela il ...

GaLeone rivela : 'Allegri lascerà la Juve' : TORINO - 'Al di là di come andrà l'avventura in Champions penso che la sua avventura alla Juve sia finita'. Quando Giovanni Galeone parla di Massimiliano Allegri bisogna sempre stare molto attenti, ...

L'oroscopo di domani 27 febbraio : Leone divertito - Scorpione selettivo : L'oroscopo di domani indaga sui sentimenti e le opportunità di ciascun simbolo zodiacale, sfruttando al meglio gli influssi planetari. Gli astri intrecciano i loro poteri per sbloccare le situazioni amorose o quelle lavorative, al fine di aiutare i protagonisti dello Zodiaco a vivere la vita con maggiore serenità. Ecco un consiglio per ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrologiche di mercoledì. Energia positiva nelL'oroscopo di ...