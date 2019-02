Google Assistant aggiunge il supporto nativo per profumatori d’ambiente e caminetti smart

Apple Music è in arrivo per Google Home e i dispositivi compatibili con Google Assistant : La prossima funzionalità in arrivo da Google dovrebbe essere l'integrazione di Apple Music per Google Home e altri dispositivi compatibili con Google Assistant, seguendo le orme di Amazon Alexa. Appena la funzionalità verrà lanciata, sarà possibile utilizzare i comandi vocali di Google Assistant per riprodurre in streaming brani, playlist e il resto della Musica da Apple Music, inclusa la riproduzione su Google Home e altri altoparlanti di ...

Le routine di Google Assistant arrivano anche su Google Orologio : anche in Italia sono disponibili le routine di Google Assistant per Google Orologio, con la possibilità di avviare sequenze di azioni a un determinato orario. L'articolo Le routine di Google Assistant arrivano anche su Google Orologio proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant è in arrivo nell’app Google Messaggi : Nei prossimi mesi, gli utenti inglesi di tutto il mondo potranno ricevere aiuto da Google Assistant nell'app Messaggi, la quale utilizza l'IA del dispositivo per offrire dei suggerimenti (simili a Smart Reply) rilevanti per la conversazione in atto, aiutando l'utente a trovare e condividere rapidamente informazioni su tre categorie: film, ristoranti e meteo. L'articolo Google Assistant è in arrivo nell’app Google Messaggi proviene da ...

Google Assistant migliora il supporto linguistico e porta le azioni su Android Go e KaiOS : Al MWC 2019 partecipa anche Google, che annuncia alcune importanti novità legate a ,Google Assistant che migliora il supporto linguistico. L'articolo Google Assistant migliora il supporto linguistico e porta le azioni su Android Go e KaiOS proviene da TuttoAndroid.

Nel 2019 saranno lanciati tanti smartphone con tasto dedicato a Google Assistant : In occasione del MWC 2019 Google ha confermato che nel 2019 saranno lanciati vari smartphone con tasto dedicato a Google Assistant L'articolo Nel 2019 saranno lanciati tanti smartphone con tasto dedicato a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Presto dovrebbe essere possibile rimappare il tasto Google Assistant dei Google Pixelbook e Pixel Slate : Il team di Google sta pensando di consentire la rimappatura del pulsante hardware di Google Assistant dei Google Pixel Slate e Pixelbook L'articolo Presto dovrebbe essere possibile rimappare il tasto Google Assistant dei Google Pixelbook e Pixel Slate proviene da TuttoAndroid.

Le smart TV Sony Bravia 4K danno il benvenuto a Google Assistant - completamente in italiano : Ottime notizie per i possessori di una smart TV Sony Bravia con Android TV, che stanno per ricevere Google Assistant tramite un aggiornamento. L'articolo Le smart TV Sony Bravia 4K danno il benvenuto a Google Assistant, completamente in italiano proviene da TuttoAndroid.

Epson espande il supporto della stampa ad attivazione vocale con Google Assistant e Siri : Epson ha annunciato di avere aggiunto la compatibilità della stampa a comando vocale con Google Assistant e Apple Siri. Ecco tutti i dettagli L'articolo Epson espande il supporto della stampa ad attivazione vocale con Google Assistant e Siri proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant supera quota 4000 Azioni ma è ancora molto lontano da Amazon Alexa : Negli ultimi mesi Google Assistant ha visto crescere in maniera decisa il quantitativo di Azioni che è in grado di svolgere. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Assistant supera quota 4000 Azioni ma è ancora molto lontano da Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

NVIDIA SHIELD TV si traveste da Google Home con la nuova integrazione di Google Assistant : Finalmente anche in Italia NVIDIA SHIELD TV riceve l'integrazione con Google Assistant e si trasforma a tutti gli effetti in un Google Home. L'articolo NVIDIA SHIELD TV si traveste da Google Home con la nuova integrazione di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant si rifà nuovamente il trucco con icone colorate e nuove schede per le attività : Google introduce nuove icone colorate nel carosello di azioni di Google Assistant e ridisegna le schede con i comandi vocali disponibili. L'articolo Google Assistant si rifà nuovamente il trucco con icone colorate e nuove schede per le attività proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ha mostrato annunci pubblicitari in risposta ad un utente : Google Assistant ha mostrato degli annunci nei risultati di ricerca ad un utente, resta da capire se si sia trattato di un bug o di un infausto presagio. L'articolo Google Assistant ha mostrato annunci pubblicitari in risposta ad un utente proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità : Il team di Chrome OS ha dato il via al rilascio della versione 72, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamo insieme quali sono L'articolo Google rilascia Chrome OS 72 con l’integrazione di Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

