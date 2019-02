Napoli | ancora una stesa in città | colpi di pistola in un bagno e nella veranda di

Napoli - ancora una stesa in città : ?spari e bossoli a terra a Ponticelli : Questa mattina alle 6,30 ignoti hanno esploso colpi d'arma da fuoco in via Vera Lombardi,nel quartiere napoletano di Ponticelli. I carabinieri della compagnia di Poggioreale e della sezione...

Napoli - ancora un 'attentato' : dopo Sorbillo colpita un'altra famosa pizzeria : Cronaca di Napoli oggi - Aggiornamento 3 febbraio Un pirata della strada ha travolto e ucciso due cittadini stranieri di 20 anni che stavano percorrendo in bici la strada statale 7 bis nel tratto che ...

Napoli - Ancelotti : «Scudetto? Nulla è ancora deciso» : PARMA - ' Vogliamo fare bene fino alla fine '. Carlo Ancelotti non molla niente e dopo il 4-0 di ottenuto al Tardini contro il Parma parla ancora del duello a distanza con la Juventus distante ben 13 ...

Meteo Napoli - domani ancora vento forte. Il sindaco : "Non uscite di casa" : Napoli nella burrasca. L' ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul centro e sud Italia ha colpito anche il capoluogo campano con raffiche di vento che hanno provocato danni un po' ovunque. E non ...

Juventus - Douglas Costa ancora out. Allegri spera di riaverlo contro il Napoli : Stagione tormentata per Douglas Costa alle continue prese con gli infortuni.Continua l’annata no per Douglas Costa. Il brasiliano in questa stagione non ha portato alla Juventus il contributo che Allegri si aspettava di avere. Di certo non è per demerito tecnico che il contributo è venuto a mancare. Per l’esterno, infatti, questa è una stagione travagliata. L’ultimo problema della lista è il guaio muscolare patito contro il ...

Ancora un pareggio - ancora uno 0-0 per il Napoli : ancora uno 0-0 per il Napoli che colleziona il suo 5 pareggio in campionato. Una Napoli che aveva vinto sei delle ultime sette partite di serie A contro Torino, segnando almeno due gol in ogni partita, ma che questa volta non riesce ad arrivare in rete nonostante le numerose occasioni. 8 tiri nello solo nei primi 45′ con zero gol. Sono 33 le partite giocate in questa stagione per il Napoli con 19 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. I gol ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta gol live : Napoli ancora bloccato! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi domenica 17 febbraio per la 24giornata di campionato.

Napoli-Zurigo probabili formazioni Europa League 2019 : turnover per Carlo Ancelotti - ma sarà ancora Arkadiusz Milik a reggere l’attacco : Non solo Champions League nella settimana di calcio internazionale, poichè è tempo di fare sul serio anche per il Napoli di Carlo Ancelotti, che domani sera (giovedì 14 febbraio), alle ore 21, scenderà in campo contro gli svizzeri dello Zurigo, nella sfida d’andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2019. Per gli azzurri non sarà una sfida facile, ma il tecnico emiliano adotterà un ampio turnover, facendo riposare alcuni ...

De Laurentiis loda il suo Napoli : “soddisfattissimo - scudetto ancora aperto” : Napoli, Aurelio De Laurentiis è parso contento di quanto fatto dalla sua squadra sino ad ora, Ancelotti si tufferà adesso sull’Europa League Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è detto soddisfattissimo di come la squadra si sta districando in campionato e nelle coppe. “Speranze? Le speranze non muoiono mai, il campionato è lungo. Vedremo“, riporta l’Ansa. “L’Europa League? E’ un ...

Napoli - il gran ritorno di Allan ma davanti Mertens non c'è ancora : Il calcio è come la vita, non sempre il migliore ha la meglio sull'altro. La prima gara ufficiale dell'era dopo-Hamsik, quella del Franchi contro la Fiorentina, non mette in luce il suo erede, Fabian ...

Se non segni - è colpa tua. Il Napoli non ha ancora il killer instinct : Il Napoli ha giocato la sua partita a Firenze. Ma ha pareggiato. E ha pareggiato perché non ha segnato. E se non segni, alla fine la colpa è tua. Non ci accodiamo a processi, non è il caso di farne. Ma il gol è una componente fondamentale del gioco del calcio. È il gol che fa la differenza. E stasera il Napoli ha fallito due occasioni con Mertens (una clamorosa(, una con Callejon, una con Insigne, una con Zielinski (ottima la parata di Lafont) e ...

Napoli - Ancelotti : 'Risultato ingiusto - c'è ancora la fiammella per lo scudetto. Hamsik? Magari lo rivedrò domani...' : Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: 'Risultato giusto? Non mi sembra… Abbiamo perso due punti che meritavamo. E' stata una ...

Napoli - Chiriches avvisa la Juve : "Siamo ancora in corsa" : "Manca ancora tanto alla fine della stagione e credo che siamo in corsa sia in Italia che in Europa. Crediamo di poter dare battaglia in campionato e sappiamo di poter fare strada in Europa League". ...

Napoli - Hamsik assente all'allenamento : trattativa ancora aperta : ROMA - Marek Hamsik non è a Castelvolturno. La telenovela del suo trasferimento in Cina continua, arricchita di un nuovo capitolo: quando tutto sembrava saltato, con il Napoli ad impuntarsi sul ...