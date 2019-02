Ivan Gonzalez vs Andrea Zelletta Video Uomini e donne | ' fatti la tua strada'

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez ha scelto Sonia : Le ultime anticipazioni-tv trapelate online dicono che l'ex-tentatore di Temptation Island Vip, Ivan Gonzalez , abbia scelto la sua ragazza con cui sarebbe uscito dal dating-show di Maria De Filippi. ...

Uomini e Donne - la scelta di Ivan Gonzalez è... : Poche ore fa è stata registrata la scelta al castello di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo che il pubblico italiano ha conosciuto prima nei panni di tentatore a Temptation Island Vip.Dopo aver corteggiato a lungo Valeria Marini nel programma condotto da Simona Ventura, il giovane è stato poi eletto al trono di Uomini e Donne in quest'ultima stagione del programma; il suo percorso nel dating show è ora giunto a conclusione e presto ...

Uomini e Donne - anticipazioni scelta : Ivan Gonzalez ha scelto Sonia Pattarino : Rumors rivelano che lo spagnolo avrebbe deciso di concludere il suo percorso con la corteggiatrice sarda.

Spoiler Uomini e Donne : Ivan Gonzalez avrebbe ricevuto il 'sì' di Sonia Pattarino : Dopo le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, tocca a Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez decidere con quale ragazza terminare il percorso a Uomini e Donne. A quanto pare, proprio nella serata di ieri è stata registrata la scelta dello spagnolo. Nella giornata di oggi, invece, toccherà probabilmente al siciliano. Sembra certo, almeno dai rumors, che lo spagnolo abbia ricevuto un sì. Ivan avrebbe scelto Sonia Ivan Gonzalez ha fatto la sua ...

Uomini e Donne anticipazioni : Ivan Gonzalez vuole ancora Natalia : Ivan Gonzalez cerca Natalia Paragoni a Uomini e Donne Non c’è pace per Ivan Gonzalez. L’ex tentatore e attuale protagonista di Uomini e Donne sembrerebbe ancora confuso, pronto a mettere in discussione la sua vita sentimentale. Il tronista spagnolo infatti tornerà sui suoi passi oggi e sorprenderà tutti con un gesto. Ivan Gonzalez cercherà di riconquistare Natalia Paragoni e lo farà andandola a cercare in hotel. In studio oggi ...

Ivan Gonzalez insulta Natalia e Sonia : “Siete una m***a” : Sonia e Natalia insultate da Ivan a Uomini e Donne: le reazioni Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Trono Classico, avevamo lasciato Ivan Gonzalez alle prese con una discussione furiosa con le sue due corteggiatrici: Natalia Paragoni e Sonia Pattarino. I motivi scatenanti delle discussioni erano, principalmente, i comportamenti ambigui del ragazzo nei confronti delle due donne. Nella puntata di oggi per Ivan Gonzalez ha dovuto ...

Sonia Pattarino Vs Ivan Gonzalez/ Video Uomini e donne : 'Perché vuoi punirmi?' : Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez a Uomini e donne, il Video dello scontro dopo la mancata esterna: 'Perché vuoi punirmi?'

Uomini e Donne oggi : Ivan deluso - Natalia tra Gonzalez e Andrea : oggi Uomini e Donne: Ivan arrabbiato con Sonia e Natalia, Andrea provoca oggi si finisce di parlare di Luigi, per poi passare a Ivan. Il tronista siciliano di Uomini e Donne ha fatto una nuova esterna anche con Valentina. I due si sono avvicinati molto, tant’è che in studio tutti i presenti sottolineano di aver […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Ivan deluso, Natalia tra Gonzalez e Andrea proviene da Gossip e Tv.

CLAUDIA DIONIGI/ Video - ballo sensuale con Ivan Gonzalez : standing ovation a Uomini e Donne : CLAUDIA DIONIGI Uomini e Donne, Video: l'uscita con Ivan Gonzalez farà infuriare Lorenzo Riccardi? Ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez non chiarisce con Sonia e Natalia ed esce in esterna con Silvia : Ivan Gonzalez, uno dei quattro tronisti di Uomini e Donne, durante la puntata odierna del programma condotto da Maria De Filippi, non è riuscito a chiarire con le corteggiatrici Sonia e Natalia.Ivan si è recato da Sonia per un chiarimento, al termine della puntata scorsa, ma la corteggiatrice non si è mostrata aperta al confronto:prosegui la letturaUomini e Donne, Ivan Gonzalez non chiarisce con Sonia e Natalia ed esce in esterna con ...

Ivan Gonzalez bacia Sonia e insulta Lorenzo a Uomini e Donne : Ivan di Uomini e Donne attaccato dopo aver baciato Sonia e Natalia Ivan Gonzalez, durante un’esterna con la corteggiatrice Sonia, l’ha baciata facendo infuriare l’altra corteggiatrice Natalia. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, trono classico, le due hanno prima attaccato il tronista Ivan e poi hanno cominciato a discutere tra loro infastidendo il ragazzo che ha minacciato di andarsene e lasciarle litigare. Per ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez a rischio. Cosa è successo : Guai in vista per il bel tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. È ormai risaputo che il salotto pomeridiano di Maria De Filippi viene trasmesso con puntate registrate dalla produzione in anticipo rispetto alla messa in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma grazie alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News”, i frequentatori del web sono al corrente di ciò che avviene in studio quasi simultaneamente. Proprio grazie a queste indiscrezioni, ...

NATALIA PARAGONI/ Chi è? 'Con Ivan Gonzalez non è solo attrazione fisica' ma è scontro! - Uomini e donne - : NATALIA PARAGONI, Chi è la corteggiatrice che ha fatto impazzire Ivan Gonzalez a Uomini e donne? Ecco cosa vedremo in puntata

Uomini e Donne – Chi è Natalia Paragoni? La bella corteggiatrice di Ivan Gonzalez tra moda e motori [GALLERY] : Natalia Paragoni è la nuova e bellissima corteggiatrice di Ivan Gonzales a ‘Uomini e Donne’: conosciamo meglio la modella che ha stregato il tronista spagnolo Natalia Paragoni è l’ultima arrivata tra le corteggiatrici di Ivan Gonzalez. La bella modella ha catturato le attenzioni del tronista spagnolo a ‘Uomini e Donne’ trascorrendo una prima e poi una seconda esterna con Ivan e non lasciandolo indifferente al suo fascino. ...