Italiane make-up addicted

Storie Italiane - Gianmarco Tognazzi a Rita Rusic : “Facciamo remake de ‘I Mostri'” : Incontro speciale oggi in studio da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, dove Rita Rusic e Gianmarco Tognazzi sono stati protagonisti di un divertente siparietto a distanza. “Rita, tu mi hai fatto esordire con la commedia in accoppiata con Alessandro (Gassmann, ndr) ed è stata un’accoppiata che ha avuto molta fortuna. Ti ringrazio ancora, a distanza di tempo, per quelle due bellissime esperienze che abbiamo fatto insieme: tu come ...