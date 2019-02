In aereo col figlio di 4 mesi | mamma regala caramelle e tappi per le orecchie ai

La studentessa svedese che lo scorso luglio aveva impedito a un aereo di decollare per bloccare l’espulsione di un migrante è stata condannata al pagamento di una multa : Elin Ersson, la studentessa svedese che lo scorso luglio aveva impedito a un aereo di decollare per bloccare l’espulsione di un migrante, è stata condannata al pagamento di una multa di 250 euro per violazione delle leggi sull’aviazione. Il 24

Bari - paura in volo : aereo colpito da un fulmine durante l’atterraggio : Un fulmine ha colpito durante l’atterraggio l'aereo Alitalia partito da Milano Linate per Bari. Il velivolo è atterrato comunque regolarmente nello scalo pugliese alle 16.45 di venerdì pomeriggio, senza alcun problema per chi si trovava a bordo. La compagnia ha avviato tutte le verifiche del caso per scongiurare eventuali danni.Continua a leggere

aereo inabissato nella Manica - dopo il ritrovamento di Emiliano Sala lanciata raccolta fondi per la ricerca del pilota : “Aiutateci a portare David Ibbotson a casa” : Sono passati 20 giorni da quando il Piper Malibu su cui viaggiavano il calciatore Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota David Ibbotson, 59, è sparito dai radar mentre sorvolava la Manica. Due settimane dopo il relitto dell’Aereo è stato trovato in fondo alla Manica, circa 38km a nord di Guernsey, da un team di esperti dopo una raccolta fondi di oltre 300.000 sterline che ha permesso di intraprendere le ricerche in forma privata. Tra i rottami era ...

Atterraggio d'emergenza - l'aereo colpisce un uccello in volo e il motore prende fuoco : Si chiama 'birdstrike', quando un aereo in volo ha un impatto con un volatile. Ed è proprio quello che successo sul Boeing 737-800 della Copa Airlines, decollato da Panama e diretto in Guatemala , con ...

Fulmine colpisce aereo in volo - no danni : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 5 FEB - Un aereo in volo dell'Alitalia, diretto all'aeroporto di Reggio Calabria e proveniente da Roma, è stato colpito da un Fulmine. Il velivolo è atterrato regolarmente ...

Domenica un piccolo aereo è precipitato su una casa in California - sono morte 5 persone : Domenica un piccolo aereo è precipitato su una casa a Yorba Linda, vicino a Los Angeles, in California,e nell’incidente sono morte 5 persone: il pilota dell’aereo e quattro persone che si trovavano nella casa. L’aereo, un Cessna 414A, è precipitato poco dopo

Emergenza smog a Bangkok : scuole chiuse - droni e piccoli aereo spruzzano acqua ad alta quota : scuole chiuse per inquinamento fino a domani a Bangkok: l’indice della qualità dell’aria si assesta su un livello dannoso per la salute. Le autorità locali hanno autorizzato oggi l’impiego di droni e piccoli aerei per spruzzare acqua ad alta quota, nella speranza che le gocce facciano scendere al suolo le particelle sottili. L’opinione pubblica finora è divisa tra scetticismo e derisione, anche perché l’Emergenza si ...

Collisione tra #elicottero #eliski e aereo da turismo francese : 7 morti sul #Rutor : La Collisione tra il piccolo aereo da turismo francese – Jodel D140F che era partito da Megève in Francia – e l’elicottero dell’eliski è avvenuta ieri verso le 16 sopra il ghiacciaio del Rutor in Valle D’Aosta presso La Thuile. L’impatto a circa cento metri dal suolo quando, secondo le ipotesi ancora da accertare, l’aereo in discesa si sia scontrato contro l’elicottero, sul rotore, mentre era in ...