FarFarOut | ecco l’oggetto celeste del sistema solare più lontano mai scoperto

(Di martedì 26 febbraio 2019)il corpo“ancora più” del. È stato chiamato proprio così, cioè, per distinguerlo da quello chiamato ‘più’ che era statonel dicembre 2018, distante 18 miliardi di chilometri dal Sole. Il nuovo oggetto, come riporta Science, infatti lo fa scendere dal podio, trovandosi a più di 20 miliardi di chilometri dalla nostra stella, vale a dire 3,5 volte piùdi Plutone.La scoperta, non ancora confermata, arriva dagli Stati Uniti e si deve a Scott Sheppard, della Carnegie Institution, che guida la caccia al misterioso Pianeta 9. Per il momento, disi sa ancora pochissimo, come d’altronde anche del suo predecessore: a quelle distanze, infatti, le orbite sono incredibilmente ampie e quindi sono necessari anni di osservazioni per riuscire a raccogliere maggiori informazioni. Sheppard ha ...