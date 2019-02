Calcio in lutto : addio all’ex arbitro di Serie A che lottava contro la Sla : Viveva vicino al centro di allenamento della Roma, Giuseppe Rosica, 62 anni, una vita per il Calcio. L’ex arbitro di Serie A e B ha perso la sua battaglia con la sclerosi laterale amiotrofica, la malattia che ha già ucciso diversi calciatori: da Stefano Borgonovo a Paolo List, passando per Andriano Lombardi e Fulvio Bernardini. Tanti i calciatori che hanno dovuto cedere sotto i colpi della Sla, altrimenti nota come malattia di Lou Gehrig, ...

Lutto nel Calcio - morto ex arbitro : era malato di Sla [NOME e DETTAGLI] : morto EX arbitro – Lutto nel calcio, è un giorno triste per tutto il mondo del pallone per la morte di un ex arbitro. Nelle ultime ore si è infatti spento a Roma Giuseppe Rosica, ex arbitro di Serie A, da tempo lottava contro la Sla ed aveva 62 anni. Iniziò l’avventura da arbitro all’età di 16 anni che raccontò anche in un’intervista all’Ansa, in totale collezionate 120 presenze tra i campionato di Serie A e ...

Auto cade nella scarpata : muore calciatore prima della partita - mondo del Calcio in lutto [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata triste per il mondo del calcio, nelle ultime ore un calciatore è morto in seguito ad un incidente con l’Auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km.342 coinvolta una sola vettura che è sbandata e finita in una scarpata. Si tratta del calciatore Gioele Gerardi, 21 anni e che era alla guida di una Toyota Yaris, l’Auto è sbandata e finita ...

Morto a 12 anni durante una partita : Calcio vicentino in lutto - per Samuele un minuto di silenzio : La comunità di Arsiero sconvolta per la morte del giovane Samuele Meneghini, un ragazzino di dodici anni deceduto mentre giocava a calcetto con gli amici. Il mondo del calcio vicentino in lutto: la Figc di Vicenza e Bassano ha disposto per tutte le gare del weekend un minuto di raccoglimento per ricordare Samuele e offrire un segno di vicinanza alla sua famiglia.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del Calcio e nuovo incendio in Brasile : Le notizie del giorno – Lutto nelle ultime nel mondo del calcio. E’ morto infatti all’età di 81 anni Gordon Banks, portiere della nazionale inglese campione del mondo nel 1966. La notizia è stata riportata direttamente dallo Stoke City, una delle squadre in cui ha militato. Grandissimo estremo difensore, è stato considerato come uno dei migliori portieri di sempre nella storia, ha collezionato 73 presenze in nazionale, con i club ha ...

Lutto nel mondo del Calcio : è morto Gordon Banks : Lutto nelle ultime nel mondo del calcio. E’ morto infatti all’età di 81 anni Gordon Banks, portiere della nazionale inglese campione del mondo nel 1966. La notizia è stata riportata direttamente dallo Stoke City, una delle squadre in cui ha militato. Grandissimo estremo difensore, è stato considerato come uno dei migliori portieri di sempre nella storia, ha collezionato 73 presenze in nazionale, con i club ha vinto la Coppa di ...

Mondo del Calcio in lutto : è morto nel sonno Francesco Gennari : ... al fratello Giulio, alla compagna, agli amici, alle società Corona e Stagnolmese ed a tutti i tifosi del meraviglioso Mondo del calcio dilettantistico, per la perdita improvvisa di Francesco. ...

Emiliano Sala - lo struggente messaggio della sorella. Calcio in lutto - : L'intero mondo sportivo , e non solo, ha voluto salutare, per un'ultima volta, lo sfortunato calciatore. 'La tua anima nella mia anima brillerà per sempre, illuminando così, il tempo che resta della ...

Lutto nel mondo del Calcio : morto ex Atletico Madrid [NOME e DETTAGLI] : Lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, è infatti morto Isacio Calleja, ex difensore dell’Atletico Madrid e campione europeo con la Spagna nel 1964, si è spento all’età di 82 anni. Nato nel dicembre del 1936 a Valle del Cerrato, Castiglia e Leon, Calleja firmò con l’Atletico nel 1958, in totale 425 partite all’attivo. Diversi i trofei conquistati, ha vinto due campionati spagnoli, quattro coppe nazionali e la ...

Lutto nel mondo del Calcio - è morto Mimmo Renna : Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Mimmo Renna. “L’U.S. Citta’ di Palermo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mimmo Renna, allenatore rosanero dal 1981 al 1983”. I rosoneri si uniscono al dolore per la morte dell’ex allenatore del Palermo, stroncato da un malore all’età di 81 anni. Ha allenato, anche il Catania per una stagione, nel 1984/85, ingaggiato dal presidente Angelo ...

Lutto nel mondo del Calcio - muore ex calciatore ed allenatore per un male incurabile [NOME e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per il mondo del pallone, un Lutto che sconvolge il calcio italiano. E’ morto infatti Simone Anatrà, ex calciatore originario di Mestre ma con un lungo passato da calciatore e allenatore. Lottava da ottobre contro un brutto male, non è riuscito a vincere la battaglia più importante, aveva solo 49 anni. In Veneto era molto conosciuto, è stato un bomber di razza tra prima e seconda categoria, poi un ...

Grave lutto nel mondo del Calcio : dirigente stroncato da un infarto nello spogliatoio [NOME e DETTAGLI] : Grave lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, non solo la preoccupazione dopo la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala ma anche la morte in seguito ad un malore di un dirigente. Si tratta di Vincenzo Dimarco, 45 anni e dirigente del Borgolavezzaro, si è sentito male all’interno dello spogliatoio, immediato l’intervento di altri dirigenti e dei calciatori che hanno adagiato l’uomo sul lettino e con ...

Lutto nel Calcio - è morto Masinga : giocò in A con Salernitana e Bari : Una brutta notizia ha risvegliato i tifosi di Bari e Salernitana in questa domenica di gennaio. È venuto infatti a mancare Philemon Masinga, ex attaccante conosciuto in Italia grazie alle...

Calcio in lutto - ci ha lasciato Phil Masinga. Mitico attaccante di Salernitana e Bari - scomparso a 49 anni : lutto nel mondo del Calcio, è morto il Mitico Phil Masinga. L’ex attaccante di Salernitana e Bari, icona della nostra Serie A degli anni ’90, ci ha lasciati a soli 49 enne: l’ex bomber del Sudafrica, con cui conquistò la Coppa d’Africa 1996 e disputò i Mondiali 1998, è deceduto dopo aver lottato con una lunga malattia che nell’ultimo mese lo aveva costretto a un ricovero in ospedale. Masinga arrivò alla Salernitana ...