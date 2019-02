Abisso tornerà ad arbitrare ad aprile | stop Inter

ilfogliettone

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il rigore concesso alla Fiorentina nel finale di partita contro l'per un fallo di mano inesistente di D'Ambrosio costerà all'arbitro palermitano Rosarioalmeno un mese di. E, con tutta probabilità, il fischietto siciliano non incrocerà più i nerazzurri fino a fine stagione., che nella giornata di ieri ha avuto un lungo confronto con il designatore Rizzoli, resterà dunque fermo finché non avrà recuperato la serenità e la tranquillità necessarie per tornare in campo lasciandosi alle spalle le scorie della partita del Franchi. Complice la sosta del 24 marzo, è presumibile che torni a fischiare alla 29esima giornata (31 marzo) o in quella successiva di mercoledì 3. Perinvece ancora i nerazzurri dovrà attendere la stagione prossima.