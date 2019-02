Sicurezza stradale | UE | 2100 morti in meno se si abbassa la velocità di 1 km h

Sicurezza stradale : ok del Parlamento UE all’etilometro che blocca l’auto : Nel 2017 25.300 persone hanno perso la vita nelle strade dell’Unione a causa di incidenti e 135.000 sono rimasti gravemente feriti. Il 21 febbraio, la Commissione per il mercato interno del Parlamento europeo ha adottato una direttiva finalizzata a ridurre questi numeri di vittime e feriti sulle strade dell’UE. Nel testo si chiede di rendere più avanzati e obbligatori i dispositivi di Sicurezza, cosiddetti “salvavita”, dei ...

Cannara - alcol test di ultima generazione per la Sicurezza stradale : in grado di rilevare il tasso alcolemico attraverso un semplice respiro. È il nuovo apparecchio di cui si è dotato il Comune di Cannara per rilevare e punire le infrazioni compiute dagli automobilisti ...

Raggi : siamo al lavoro per aumentare la Sicurezza stradale all'ingresso delle scuole : "Garantire più sicurezza all'ingresso delle nostre scuole: siamo a lavoro per realizzare nuovi attraversamenti pedonali e marciapiedi davanti al plesso scolastico di via Giuseppe Medail in zona Lunghezza, nella periferia est della città. Un intervento che andrà a beneficio di chi frequenta quest'istituto". Lo scrive su Facebook il sindaco della capitale, Virginia Raggi. L'operazione fa parte del pacchetto di cantieri pensati per 14 scuole ...

Francavilla in Sinni : l'amministrazione comunale promuove progetto Sicurezza stradale nelle scuole

Sicurezza stradale - giovani più preparati su norme e rischi : Il 53,9% ha indicato lo 'schiacciamento da macchinari' come principale causa di decesso nei Paesi più industrializzati, il 3,8% ha indicato lo sport in pausa pranzo, lasciando in ultima posizione la ...

Sicurezza stradale - giro di vite su chi usa smartphone alla guida : Roma, 1 feb., askanews, - giro di vite per chi usa lo smatphone mentre e alla guida di un'auto. Lo annunciano in una nota il sottosegretario al Mit, Michele Dell'Orco, e il sottosegretario al Viminale ...

Sicurezza stradale : Bosch combatte la guida contromano con un’app : È solo di qualche giorno fa il tragico incidente avvenuto sulla tangenziale di Milano nel quale un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite a causa di un’auto che ha imboccato la corsia contromano. Quello degli incidenti causati dall’imbocco di una strada contromano è un fenomeno in costante crescita che non accenna a diminuire a causa della distrazione dilagante alla guida di ogni veicolo, il tasso di mortalità a seguito di tali ...

Sicurezza stradale - Minardo propone l'alcolok : Il parlamentare nazionale Nino Minardo, ha presentato una proposta di legge per rendere obbligatorio l'alcolock, un dispositivo di Sicurezza stradale

Sicurezza stradale? In Inverno tornano utili i consigli Genertel : Secondo le statistiche gennaio è il mese peggiore per quanto riguarda gli incidenti stradali. L’Inverno infatti, diventa insidioso e per chi guida i rischi sono proprio dati dalle condizioni meteo che rendono difficile la circolazione stradale. Sminuire i rischi dati dalle cattive condizioni climatiche o guidare allo stesso modo di quando le giornate sono soleggiate e senza rischi, accrescono i pericoli di incidenti. La prevenzione anche in ...

Crolla di nuovo cartello stradale che colpì una bambina vicino alla scuola. 'Non è stato messo in Sicurezza' : Un cartello caduto per strada, su di un marciapiede nei pressi di una scuola elementare. Una fatalità che ha lasciato di stucco i passanti. Non solo perché qualcuno ha rischiato di farsi male, ma ...

Sicurezza stradale : in Lombardia 140 morti nel 2018 - +33% : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sulle strade della Lombardia sono morte 140 persone, con un aumento del 33% sul 2017, in 123 incidenti, cresciuti del 24%. Delle vittime 37 sono decedute in incidenti autostradali e 103 sulla viabilità ordinaria. Sono alcuni dei dati diffusi dalla polizia strada

Sicurezza stradale a Fucecchio - Cordone - Lega - : 'va incrementata con politiche e opere realmente efficaci' : ... La Lega Toscana " Salvini Premier Empolese Valdelsa, interviene sui temi della Sicurezza stradale a Fucecchio, FI, , col proprio Segretario Marco Cordone che dichiara: " Come forza politica attenta ...

Sicurezza stradale : CON NUOVE BARRIERE ANAS -18% DI INCIDENTI MORTALI SU MOTO : ENTRO IL 2021 ANAS INVESTIRA' IN SICILIA CIRCA 80 MILIONI DI EURO IN BARRIERE CON DISPOSITIVO SALVAMOTOCICLISTA. INCENTIVI: SONO 17 LE AZIENDE SICILIANE CERTIFICATE E CON SCONTO SUI PREMI INAIL ...