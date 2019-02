' Lega batte Pd 6 a 0' | Salvini

Basket - EuroLega : l'Olimpia Milano batte il Maccabi Tel Aviv 87-83 : Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, la cronaca Pianigiani si gioca subito i rientranti Nedovic e Tarczewski in quintetto, con il centro americano che piazza tre stoppate clamorose nei primi 3' di ...

EuroLega - Milano batte Maccabi e torna in zona playoff : il solito James trascinatore : Eurolega, Olimpia Milano vittoriosa contro il Maccabi: successi importanti per la classifica anche per Barcellona e Cska Eurolega, l’Olimpia Milano ha vinto grazie ad un buon rush finale contro il Maccabi Tel Aviv. 87-83 il finale dell’incontro, molto equilibrato per la sua intera durata. Come spesso è accaduto durante questa annata europea, a fare la differenza è stato Mike James, autore oggi di 19 punti ed una leadership ...

Basket - EuroLega : l'Olimpia Milano batte il Darussafaka 90-78 : Olimpia Milano-Darussafaka, la cronaca Milano comincia un po' leggera nei primi due possessi, con il Darussafaka che svela ben presto il proprio game plan: palla a Eric per sfruttare l'assenza dei ...

Basket - EuroLega : Milano batte Darussafaka 90-78 : Vincere per continuare a sperare nei playoff , e per voltare pagina dopo il ricorso rigettato per il caso-Nunnally . Missione compiuta per Milano , che batte 90-78 il Darussafaka al Mediolanum Forum ...

Sanremo da Pecora - la Lega batte i 5 Stelle : Altre 'star' della politica si sono cimentate come maestro d'orchestra, il forzista Francesco Paolo Sisto , e al violino, il sindaco di Firenze Dario Nardella ,, mentre a valutare gli 'artisti' in ...

La Gran Bretagna amplierà i poteri della polizia per combattere le tendopoli ilLegali - : Le autorità britanniche intendono espandere i poteri della polizia nel lavoro con le tendopoli non autorizzate e con i viaggiatori nei punti di transito temporanei, che vengono costantemente ...

Recessione - Renzi : governo M5S-Lega porta l'Italia a sbattere : 'Il governo gialloverde porta l'Italia a sbattere', attacca il Pd dopo che del quarto trimestre 2018 hanno certificato la Recessione tecnica del Paese, anticipata ieri dallo stesso presidente del ...

Recensione BlitzWolf BW-FWC2 - un caricabatterie wireless da tavolo bello ed eLegante : Abbiamo provato il caricabatterie wireless BlitzWolf BW-FWC2, con supporto alla ricarica rapida dal design poliedrico ed elegante. L'articolo Recensione BlitzWolf BW-FWC2, un caricabatterie wireless da tavolo bello ed elegante proviene da TuttoAndroid.

EuroLega - Milano batte lo Zalgiris Kaunas : 80-70 : Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'AX Milano. Pur senza brillare, al Forum finisce 80-70, ribaltando anche il meno cinque dell'andata. Milano non è in una serata brillante in attacco, ma ...

Basket - EuroLega : l'Olimpia Milano batte lo Zalgiris Kaunas 80-70 : Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, la cronaca Bertans segna 6 punti con i primi due palloni toccati, ma lo Zalgiris non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo alle sfuriate dei padroni di casa ,...

Il Chelsea batte il Tottenham ai rigori e va in finale di Coppa di Lega : In finale contro il Manchester City È di nuovo Manchester City-Chelsea. Sarà la finale di Coppa di Lega dopo essere stato il Community Shield che ha aperto la stagione. Questa sera a Stamford Bridge il Chelsea di Sarri ha eliminato ai rigori il Tottenham al termine della semifinale di ritorno. All’andata vittoria degli Spurs per 1-0. I Blues hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per due a zero con gol di Kanté e Hazard. Nella ripresa ha ...

Volley - SuperLega 2019 : 18^ giornata - Milano batte Castellana Grotte al tie-break e rafforza il quinto posto : Milano ha sconfitto Castellana Grotte per 3-2 (27-25; 21-25; 25-22; 24-26; 15-13) nell’anticipo della 18^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I ragazzi di Andrea Giani, reduci dalla roboante vittoria contro Modena davanti ai 12400 spettatori del Forum, sono volati in Puglia per affrontare il fanalino di coda e hanno sofferto più del previsto: la Revivre è riuscita comunque a spuntarla al termine di ...

TAV - Toninelli apre alla Lega. Ma Fico ribatte : 'Per il Movimento il 'no' è fondativo' : La Torino-Lione resta al centro del dibattito politico. 'Se l'analisi costi-benefici sarà negativa ne parleremo all'interno del governo', assicura il ministro Toninelli. Ma il presidente pentastellato ...