Giorgio Manetti | ‘Gemma Galgani? Non ha più 20 anni | dovrebbe accontentarsi’

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : "Farò il conduttore in Russia. Sembra che qui si siano dimenticati di me..." : Giorgio Manetti è pronto a varcare i confini nazionali.L'ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato che, presto, andrà in Russia per presentare un evento legato ai matrimoni. Ricordiamo che, dopo la sua lunga esperienza televisiva nel programma condotto da Maria De Filippi, Giorgio Manetti si è buttato nel campo professionale dell'organizzazione di eventi privati e aziendali ...

Gossip Uomini e donne - Giorgio Manetti contro Gemma : 'E' lì non per cercare l'amore' : Giorgio Manetti torna a parlare a distanza di quasi un anno dalla sua uscita dal cast di Uomini e donne e lo fa rilasciando una lunga intervista al settimanale 'Vero', dove ha svelato quelli che sono i suoi progetti lavorativi ma ha lanciato anche delle frecciatine nei confronti della dama torinese Gemma Galgani, colei che è stata la sua grande fiamma durante i quasi sei anni che ha trascorso all'interno dello studio del fortunatissimo dating ...

Gemma Galgani - a Uomini e Donne lo sfogo su Giorgio Manetti : Teresa in lacrime : Uomini e Donne, Gemma Galgani in aiuto di Teresa Langella A Uomini e Donne – La scelta non poteva che fare la sua comparsa anche lei, l’amatissima e contestatissima Gemma Galgani che ha voluto dare i suoi consigli a una Teresa Langella davvero in difficoltà per quello che stava succedendo in villa. Gemma è comparsa […] L'articolo Gemma Galgani, a Uomini e Donne lo sfogo su Giorgio Manetti: Teresa in lacrime proviene da Gossip e ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti sogna un futuro da opinionista o interprete di telenovelas : Volto storico del Trono Over di Uomini e donne, Giorgio Manetti lo scorso anno ha deciso di lasciare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. E se da un lato molti telespettatori continuano ad ammettere di sentire molto la sua mancanza, dall'altro lui sembra essere ancora convinto della sua decisione, preferendo guardare in avanti a nuovi progetti lavorativi. Dopo la fine della sua partecipazione al dating show, infatti, il "Gabbiano" si è ...

Giorgio Manetti vorrebbe fare l'opinionista di Barbara D'Urso o l'attore : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nelle ultime ore, Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista dove ha rivelato i suoi sogni nel cassetto e qualche dettaglio inedito sulla sua nuova fidanzata. U&D trono over: Manetti vorrebbe fare l'opinionista della D'Urso Giorgio Manetti è stato sicuramente uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne. ...