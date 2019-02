Come installare Windows 10

Ecco Come installare Benessere Digitale e le Routine Bixby sui Samsung con One UI e root : A pochi giorni dalla presentazione dei Samsung Galaxy S10 scopriamo come installare alcune funzioni esclusive anche sui modelli degli anni precedenti. L'articolo Ecco come installare Benessere Digitale e le Routine Bixby sui Samsung con One UI e root proviene da TuttoAndroid.

Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android (apk ufficiale e mod) : Fortnite è il famosissimo gioco multiplayer prodotto da Epic Games e ormai conosciuto da tutti, appartenente alla categoria sparatutto Battle Royale, che ha stracciato ogni record in questo campo. È attualmente il titolo più giocato al mondo, con oltre 200 milioni di giocatori iscritti sulle varie piattaforme (PC, console e smartphone) e 2,4 miliardi di guadagni realizzati nel solo […] Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android ...

Come disinstallare Google Play Services : Visto che ricevete continui messaggi di errore relativi al funzionamento di Google Play Services su un vecchio dispositivo Android, adesso cercate una soluzione per disinstallare il servizio. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare un leggi di più...

Come localizzare un cellulare senza installare programmi : Visto che avete da poco acquistato un nuovo smartphone, vorreste conoscere i mezzi per poterlo rintracciare in caso di smarrimento o furto, magari senza installare applicazioni ulteriori e/o costose. In questa guida odierna, vi parleremo leggi di più...

Come installare Windows su Linux : Dato che avete bisogno di utilizzare un software disponibile esclusivamente per Windows sul vostro PC Linux, siete alla ricerca su Internet di una guida che vi spieghi nello specifico Come installare Windows su Linux senza leggi di più...

Come disinstallare app preinstallate dal tuo smartphone Android : Si chiama bloatware l’insieme di app preinstallate su un qualunque dispositivo e che non possono essere cancellate, almeno non Come avviene con le altre app, ad esempio, scaricate dal Play Store nel caso di smartphone [...]L'articolo Come disinstallare app preinstallate dal tuo smartphone Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come disinstallare app e programmi Mac : In questa semplice guida vi mostreremo Come disinstallare programmi da Mac, una procedura molto semplice ma non così immediata se siete nuovi utenti del sistema operativo di Apple. Il tutorial è rivolto anche a tutti quegli leggi di più...

Play Store APK : Come trovare - scaricare e installare l’ultima versione : Ci arrivano spesso richieste che ci domandano dove trovare il Play Store Apk aggiornato all’ultimissima versione e Come installarlo, con questa guida cerchiamo di dare una risposta a tutti gli interrogativi sulla questione. Cos’è il Play Store Dove scaricare l’ultima versione dell’apk di Play Store Come installare apk del Play Store Cos’è il Play Store? […] Play Store APK: Come trovare, scaricare e installare ...