C’è un Oscar che arriva a Porto Sant’Elpidio | la straprovincia che ci piace

Oscar 2019 : perché quest’anno non C’è nessuno a condurre la cerimonia : 1998, James Cameron è il Re del Mondo (top) 1994, la gaffe «omo» di Tom Hanks (flop)2014, il selfie da record (top)1972, Il Padrino dice «No» (flop)1999, Benigni saltella sugli schienali delle poltrone (top)1989, Biancaneve e il principe mascalzone (flop)1963, Sidney Poitier riscrive la storia (top)2000, incestuosa Jolie (flop) 1959, Jerry Lewis mattatore d’orchestra (top)2015, il nudo imbarazzante di Neil Patrick Harris (flop)1972, standing ...

Oscar 2019 : Viggo Mortensen - oltre ad Aragorn C’è (molto) di più : 28 giorni (2000)Il Signore degli Anelli (2001)The Road (2009)A dangerous method (2011)Captain Fantastic (2016)Green Book (2018) Pensiamo tutti che Viggo Mortensen sia nato insieme ad Aragorn, il personaggio del Signore degli Anelli che gli è valso la fama internazionale e un esercito di fan adoranti. Peccato che l’attore, un’infanzia vissuta fra New York e Copenaghen, di film prima della Terra di Mezzo ne abbia girati più di trenta. ...

Oscar 2019 - cosa C’è da sapere sui candidati a miglior film : (foto: Getty Images) I cinefili di tutto il mondo hanno già preparato i pop corn per la notte del 24 febbraio, quando scopriremo i vincitori della novantunesima cerimonia dei premi Oscar 2019, i premi più ambiti (e spesso vinti a sorpresa), quelli consegnate dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, cioè dalle personalità – per lo più statunitensi – che si sono distinte per la loro carriera nel cinema. Ancora una volta a fare da ...

Oscar 2019 - Roma di Cuaron senza rivali o quasi. Ma C’è lo struggente Cold War di Pawlikowski : Non vincerà l’Italia, ma Roma sì. E assai probabilmente. Scherzi territoriali a parte, nella categoria dove manca il “nostro” Matteo Garrone col suo magnifico Dogman, difficile fornire una previsione diversa dalla vittoria di Alfonso Cuarón. L’opera intima ma dal respiro epico del cineasta messicano gode infatti di ogni pronostico nella cinquina del Miglior film in lingua straniera in cui si accompagna al polacco Pawel Pawlikowski (Cold War), al ...

Oscar 2019 : tutto quello che C’è da sapere sulla cerimonia del 24 febbraio : Domenica 24 febbraio si svolgeranno gli Oscar 2019, 91esima edizione del premio promosso dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. È l’ultimo appuntamento, il più prestigioso, di una lunghissima stagione di premi, i cosiddetti precursors, che a partire da dicembre sono stati assegnati da sindacati di categoria e associazioni di critici. Alcuni, come i Golden Globes, i britannici Bafta e i Sag Awards, sono estremamente influenti e in ...

Benigni C’è : su Rai2 uno speciale in prima serata dedicato all’attore premio Oscar : In prima serata su Rai2, lunedì 4 febbraio a partire dalle 21.25, va in onda C’è Benigni, lo speciale dedicato alla carriera e all’opera dell’autore toscano, formatosi nei teatri e poi approdato in televisione e al cinema, ormai vicino a festeggiare i cinque decenni di carriera. Roberto Benigni, vincitore del premio Oscar come miglior attore e per il miglior film straniero, a breve apparirà anche nel nuovo film di Matteo ...

Rami Malek e Lucy Boynton - tutto quello che C’è da sapere sulla nuova coppia da Oscar : Rami Malek e Lucy Boynton, le foto più belleRami Malek e Lucy Boynton, le foto più belleRami Malek e Lucy Boynton, le foto più belleRami Malek e Lucy Boynton, le foto più belleRami Malek e Lucy Boynton, le foto più belleRami Malek e Lucy Boynton, le foto più belleRami Malek e Lucy Boynton, le foto più belleRami Malek, 37 anni, si gode il suo momento. Ha vinto un Golden Globe come «miglior attore protagonista» per aver interpretato Freddie ...

Oscar 2019 - le nomination : 10 candidature per Roma e The Favourite. C’è anche Lady Gaga : Dieci a testa. A battersela agli Oscar 2019 a suon di nomination sono Roma di Alfonso Cuaron e The Favourite del greco Yorgos Lanthimos, ovvero due registi stranieri, entrambi peraltro concorrenti all’ultima Mostra veneziana vinta proprio dal cineasta messicano. Nell’agognata categoria del Miglior film – accanto ai due capolista – compaiono anche A Star is Born, Vice (entrambi con 8 candidature), Black Panther (7) BlacKkKlansman (6), Bohemian ...