Summit sulla pedofilia | in arrivo un Motu Proprio del Papa Le vittime | Ci

Summit Lega araba-Ue - focus sulla sicurezza e sulla stabilità regionale : Oltre alla politica e alla sicurezza , il Summit affronterà anche temi economici, in particolare quello del rafforzamento del partenariato in diversi settori tra la regione araba e l'Europa.

Vaticano - cominciato il Summit sulla pedofilia : emergono le prime testimonianze : Si è aperto stamane il summit contro la pedofilia nella Chiesa, presieduto dallo stesso Papa Francesco, che nello scorse settimane ha annunciato come questo vertice fosse molto importante per poter estirpare questo male dalle istituzioni ecclesiastiche. Il summit , atteso da molto tempo, andrà avanti per diversi giorni, precisamente fino al 24 febbraio. Questa mattina, dopo la preghiera iniziale di rito, sono state proiettate cinque ...

Al Summit sulla pedofilia - Papa Francesco dice 'ascoltiamo il grido di dolore dei piccoli' : Oggi, in Vaticano , ha preso il via il summit sulla pedofilia , un incontro il cui obiettivo è ' la Protezione dei Minori nella Chiesa ' : l'incontro durerà fino a domenica, e vi partecipano 190 ...

Papa Francesco apre il Summit sulla pedofilia in Vaticano : «Ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...

Papa Francesco apre il Summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - non bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...