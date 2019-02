Non si apre il paracadute - 40enne precipita ma si salva nel cremonese : precipita con il paracadute durante un lancio di prova e si salva miracolosamente. È successo a mezzogiorno di oggi nel cremonese: un paracadutista 40enne è precipitato al suolo dopo un effettuato all'...

Calcio - Serie A 2018/2019 25a giornata : Apre Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve. C’è il Parma per il Napoli mentre la Roma va a FrosiNone : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Francesco apre il summit sugli abusi : «Misure certe - Non condanne scontate» : Al via in Vaticano i lavori del vertice che coinvolge 190 pastori da tutto il mondo. Francesco: «Trasformiamo questo male in opportunità di purificazione»

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - Non bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...

Gasperini Non fa drammi : 'Sapremo riprenderci' : L'Atalanta esce sconfitta dalla sfida dal sapore di Europa contro un ottimo Milan, capace di espugnare il fortino nerazzurro. Gasperini però non fa drammi e analizza la partita serenamente: 'Abbiamo ...

Non Mentire : due verità allo scontro nella fiction che apre la nuova era seriale di Canale 5 : Non Mentire - Alessandro Preziosi e Greta Scarano Canale 5 tenta un’altra strada per far tornare a brillare la propria serialità. La nuova proposta è quella del thriller psicologico e relazionale, che avrà per protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano: la fiction, intitolata Non Mentire, partirà domani alle 21.30 e terrà compagnia ai telespettatori per tre domeniche. Non Mentire: da domenica 17 febbraio 2019 su Canale 5 Un ...

Biagio Antonacci si apre su Mia Martini : 'Mi dissero di Non lavorare con lei' : A pochi giorni dalla messa in onda del film biografico di successo 'Io sono Mia', trasmesso lo scorso 12 febbraio su Rai 1, si parla molto di Mia Martini. In particolare in rete, nelle ultime ore, circolano diverse indiscrezioni a margine della pellicola basata sulla vita della storica interprete e anche Biagio Antonacci ha voluto ricordarla sul proprio profilo ufficiale Instagram. Biagio si apre sulle maldicenze contro Mia Il cantautore Biagio ...

Alitalia - Mef al 15? Tria : 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa' : Roma, 15 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito che la quota di ingresso del governo nella nuova Alitalia sia del 15%. 'Non sapremmo oggi il 15% di che cosa', ha detto Tria in una conferenza stampa a Malta ...

Apre la Fiera con il pieNone di eventi : Per la mattina dell'inaugurazione sono attese molte personalità della politica, del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria. Sono già arrivati i nostri gemelli tedeschi di Nieder-Olm, ...