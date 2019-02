Maltempo | Vigili del Fuoco | 4 000 interventi nella giornata di ieri

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...

Maltempo - ancora venti forti al Centrosud : 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore| Sos alberi - Roma "chiude" i parchi : Le forti raffiche di vento non mollano il Centrosud: oltre 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per Maltempo nelle ultime 24 ore.Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000).

Maltempo Molise - oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco : cade un albero sulla statale : oltre 50 gli interventi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso) nella giornata di oggi a causa del Maltempo. I pompieri, dalle prime ore della notte scorsa, sono stati impegnati alacremente per il forte vento. Molti gli alberi caduti sulla sede stradale che hanno impedito o reso pericoloso il traffico veicolare. Tabelle segnaletiche, insegne, recinzioni di ...

Per vento e Maltempo 1500 interventi vigili del fuoco in Italia : Roma, 23 feb., askanews, - Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco da stamani per il maltempo in Italia, specie per il forte vento: Lazio 400, Campania 380, Abruzzo 200, Umbria 180, ...

Maltempo : 1.500 interventi dei vigili del fuoco : Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco da stamani per il Maltempo in Italia, specie per il forte vento: Lazio 400, Campania 380, Abruzzo 200, Umbria 180, Puglia 100, Molise 90, Sicilia 60, Calabria 30, Basilicata 25. A Roma le squadre sono intervenute nel primo pomeriggio per un grosso albero caduto in via Aldrovandi nel quartiere Parioli, mentre alle 10:30 sono state impegnate in via Maremmana Inferiore, nella zona di Guidonia ...

Maltempo Campania : forte vento a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell’area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l’altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un’auto in transito è stata distrutta da un grosso ...

Maltempo : ad Argelato Esercito e Vigili del Fuoco per la pulizia del fango : “La nostra richiesta di avere piu’ mezzi e piu’ uomini e’ stata accolta in pieno. E’ arrivato l’Esercito, che sta supportando i Vigili del Fuoco con mezzi idrovori, e abbiamo istituito in piazza una stazione mobile dei carabinieri, che rimarra’ per tutta la notte e fino a cessata emergenza”. Lo dice in un video su Facebook Claudia Muzic, sindaco di Argelato, coinvolto dalla piena del ...

Maltempo : pensa siano ladri e li tiene in ostaggio - ma erano i Vigili del Fuoco andati a soccorrerlo : Insolita accoglienza quella ricevuta dai Vigili del Fuoco in azione nel Bolognese. Un uomo, di 94 anni, ha scambiato i Vigili del Fuoco per ladri e ha puntato loro la pistola contro tenendoli in ‘scacco’ fino all’arrivo dei carabinieri: è successo questa mattina ad Argelato, uno dei comuni della Bassa Bolognese colpiti dall’esondazione del Reno. I Vigili del Fuoco erano entrati nell’abitazione dell’anziano per ...

Maltempo Veneto : oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco nel bellunese : Sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco bellunesi per l’emergenza Maltempo in atto da ieri mattina a questo pomeriggio. I pompieri sono stati impegnati, in particolar modo, per per prosciugamenti e danni dell’acqua, per riattivare le strade sommerse dalla neve e sulel quali erano rimasti bloccati auto e mezzi pesanti. Innumerevoli, inoltre, gli interventi per tagli di piante, per rifornimenti idrici nel ...

Maltempo - neve in Toscana : diversi interventi dei Vigili del Fuoco - da Siena al Grossetano : I pompieri del comando di Grosseto stanno intervenendo per soccorrere alcuni automobilisti in difficolta’ a causa della neve nelle zone di Arcidosso, Castel del Piano e Seggiano, oltre a Roccatederighi, Valpiana e Gerfalco Massa Marittima. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena stanno intervenendo, dalle 13, a causa delle avverse condizioni meteo, causate dalle forti nevicate che hanno colpito la provincia senese. Al momento la zona ...

Maltempo Trieste - bora sostenuta : diversi interventi dei Vigili del Fuoco : Il Maltempo imperversa in gran parte dell’Italia e a Trieste la bora si fa sentire: una bora sostenuta con le raffiche più violente a 89 Km/h, registrate questa mattina, soffia ininterrottamente dalla notte scorsa sulla città, dove si sta concludendo una giornata di splendido sole ma molto fredda. La bora, secondo l’Osmer Arpa, continuera’ a soffiare con la stessa intensita’ anche domani per poi attenuarsi nella giornata ...

Maltempo - in 3 dispersi sull’Etna : soccorsi da vigili fuoco : Tre persone, di eta’ compresa tra i 25 e i 40 anni, che si erano persi durante un’escursione a Piano Provenzana, sul versante di Lingaglossa dell’Etna, sono stati trovati due ore e soccorsi da vigili del fuoco. A permetterne il salvataggio anche l’intervento degli operatori della squadra di Topografia applicata al soccorso (Tas) dei pompieri che li hanno geolocalizzati grazie alla rilevazione della posizione dei loro ...