Latte | assalto a cisterna nel Nuorese

Sardegna - assalto a cisterna : commando armato obbliga l'autista a rovesciare il Latte : Anche durante la giornata dedicata al voto in non si ferma la protesta dei pastori per il prezzo del : poco dopo le 9 ad Orune, nel Nuorese, una cisterna è stata bloccata da un commando di almeno tre ...

Elezioni in Sardegna - tensioni sul voto : assalto a una cisterna del Latte : Sul voto rischiano di pesare anche le vicende recenti di cronaca e le diverse vertenze: alla protesta dei pastori si aggiunge la questione industriale giunta a un punto cruciale per la filiera dell'...

Latte - assalto a un camion cisterna a Orune. Il liquido versato in strada : Un camion cisterna che trasportava Latte è stato bloccato poco dopo le 9.30 a Orune, nel Nuorese . L'assalto è stato organizzato dai pastori che protestano per il prezzo del Latte, anche nel giorno ...

Nuoro - assalto armato a cisterna Latte : 11.38 Proteste dei pastori sardi per il prezzo del latte anche nel giorno delle elezioni regionali. A Orune, vicino a Nuoro, due uomini armati e incappucciati hanno assaltato un'autocisterna che trasportava latte a un caseificio. I due hanno costretto l'autista a fermarsi, scaricare il latte per strada prima di darsi alla fuga.

Sardegna - assalto armato a cisterna : commando obbliga l'autista a rovesciare il Latte : Anche durante la giornata dedicato al voto in Sardegna non si ferma la protesta dei pastori per il prezzo del latte: poco dopo le 9 ad Orune, nel Nuorese, una cisterna è stata bloccata da...

Elezioni Sardegna 2019 - urne aperte dalle 6 - 30. Assalto armato a una cisterna di Latte : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna , dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri ...

Sardegna - assalto a cisterna : commando armato obbliga l'autista a rovesciare il Latte : Anche durante la giornata dedicato al voto in Sardegna non si ferma la protesta dei pastori per il prezzo del latte: poco dopo le 9 ad Orune, nel Nuorese, una cisterna è stata bloccata da...

Nuoro - assalto armato a furgone Latte : Intorno alle 10 di mattina quattro individui incappucciati e armati di fucile hanno assaltato un furgone del latte a Orune, in provincia di Nuoro. E' massima allerta nel giorno del voto . Sul posto ...

Assalto a una cisterna del Latte nel Nuorese nel giorno delle elezioni : Nessuna tregua dei pastori che protestano per il prezzo del latte il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Stamane, poco dopo le 9.30, un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato nei pressi di Orune, nel Nuorese. L'Assalto è stato effettuato da tre o quattro uomini con i volti coperti e, sembra, armati. Il 'commando' ha costretto l'autista del camion a uscire dall'abitacolo e a sversare il latte sull'asfalto. Sul ...

Sardegna - pastori in piazza per prezzo del Latte : blocchi stradali - assalto a caseificio e chiedono al Cagliari di non giocare : Il Cagliari bloccato nel centro di Assemini, perché i pastori chiedono un gesto di solidarietà, e quindi il rischio di non partire per Milano dove domenica giocherà contro il Milan. Un caseificio preso d’assalto nel Sassarese, con vetrate sfondate e bidoni di latte svuotati negli uffici. La Statale 125 e la 131 chiuse all’altezza di Giave e Cardedu e un’altra strada, all’uscita di Mamoiada, in provincia di Nuoro, bloccata ...