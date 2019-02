Due morti in montagna in Friuli | i soccorritori recuperano un corpo e trovano una seconda

Pordenone - trovati morti Due escursionisti : vittime di diversi incidenti nella stessa zona : Domenica di tragici incidenti in montagna nell'Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Due escursionisti sono morti in due cadute avvenute nello stesso punto ma in momenti diversi. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da un gruppo di alpinisti.Continua a leggere

Incidenti in montagna : morti i Due escursionisti feriti - caduti nello stesso punto in momenti diversi : Sono stati recuperati questo pomeriggio i corpi privi di vita dei due escursionisti caduti nell’Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Si tratta di due uomini di cui non sono ancora state rese note le generalità. Quando il personale medico è stato sbarcato dall’elicottero, nella zona impervia dove sono avvenuti gli Incidenti, ha potuto soltanto constatare il loro decesso. I due sono caduti nello stesso punto in due momenti ...

Maltempo - si contano i danni : 4 morti - centinaia di alberi caduti - Italia ferroviaria divisa in Due : pesantissimo il bilancio dell'ondata di vento gelido che sta investendo da 48 ore le regioni del centrosud. Difficoltà nel traffico ferroviario fra Calabria e Sicilia con molti convogli bloccati e ...

Brindisi - terribile incidente sulla strada per il mare : morti Due coniugi e una 40enne : Dramma sabato dopo le ore 12 sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico e Campo di mare. Nello schianto frontale tra due auto hanno perso la vita marito e moglie di 52 e 42 anni e una donna di 40 anni. Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo ai tre. Non è il primo incidente mortale che avviene su quell'arteria.Continua a leggere

Alvito (Frosinone) - maltempo causa nuove vittime : Due morti : Ad Alvito, in provincia di Frosinone, oggi sabato 23 febbraio, a causa del maltempo che ha di nuovo colpito l'Italia nelle ultime ore si sono verificati nuovi incidenti: a farne le spese quattro persone che si sono ritrovate improvvisamente schiacciate dai detriti di un muro che era appena crollato sopra di loro. Due dei uomini purtroppo sono morti, mentre gli altri due sono rimasti feriti, uno di loro si trova in gravi condizioni. Sul posto si ...

Due alpinisti morti sul Cervino : AOSTA, 23 FEB - Dispersi dal 20 febbraio, sono stati trovati oggi i corpi di due alpinisti impegnati nella scalata del Cervino dal versante svizzero. Lo ha comunicato la polizia cantonale di Sion. I ...

Crolla muro nel Frusinate - Due morti : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Due persone sono morte ad Alvito, vicino a Frosinone, per il crollo di un muro, forse causato dal maltempo, che ha travolto in tutto quattro persone, tutte pensionate. I quattro,...

Vento e gelo al Centro-Sud. Nel Frusinate crolla un muro : Due morti : Fine settimana segnato da Vento forte e gelido sul Centro-Sud. Le prime vittime di questa nuova ondata di maltempo nel Frusinate. La tragedia è avvenuta ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 quando a causa del forte Vento è crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli;...

