Ultim'ora #Abusi, Vescovo: tutto per stop a orrori

"Faremoquanto è in nostro potere per portare ai sopravvissuti agligiustizia e guarigione; li ascolteremo, crederemo in loro e cammineremo con loro; faremo in modo che tutti coloro che hanno commessonon siano mai più in grado di offendere;chiameremo a rendere conto chi ha nascosto gli; renderemo più severi i procedimenti di selezione e di formazione dei leader della Chiesa". Così l'arcidi Brisbane,mons. Mark Benedict Coleridge,nella messa finale del summit su,in sala Regia.(Di domenica 24 febbraio 2019)