«Il professore e il pazzo» | la prima volta insieme di Mel Gibson e Sean Penn

Rilasciato il trailer italiano de 'Il professore e il pazzo' con Sean Penn e Mel Gibson : E' stato finalmente Rilasciato il trailer ufficiale italiano del film "Il professore e il pazzo", diretto dal novello regista iraniano Farhad Safinia, già co-produttore e co-sceneggiatore del film "Apocalypto" (2006) e creatore della serie televisiva "Boss" (2011-2012), andata in onda su Starz. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo "The Surgeon of Crowthorne", a firma dello scrittore britannico-americano Simon Winchester. 'Il ...