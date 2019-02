Governo | Renzi | Svelo un segreto? Hanno pronta una Manovra bis…

Matteo Renzi - il delirio sul maestro di Foligno che ha bullizzato due alunni : 'Colpa del Governo' : Matteo Renzi approfitta della vicenda del maestro di Foligno con i due alunni nigeriani per attaccare il governo Lega-M5s e in particolare Matteo Salvini. Secondo l'ex premier, sarebbe colpa del clima ...

Diciotti - Renzi : “Governo non cade - troveranno il modo per sistemarsi la poltrona. Voto su Rousseau? No comment” : “Il governo? Non cade, troveranno il modo per sistemarsi la poltrona“. A dirlo, a margine della presentazione del suo libro in Piemonte, il senatore Matteo Renzi. “Il Voto in corso sulla piattaforma Rousseau? No comment”. L'articolo Diciotti, Renzi: “Governo non cade, troveranno il modo per sistemarsi la poltrona. Voto su Rousseau? No comment” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fca - Renzi : sono preoccupato - Governo rischia macello : Nichelino, To,, 18 feb., askanews, - 'sono preoccupato per l'atteggiamento che ha il governo verso Fca, perché se questo governo non interviene sulla politica industriale automobilistica rischia di combinare un macello'. Così l'ex premier Matteo Renzi, alla presentazione del suo libro, a Nichelino. Secondo Renzi l'ecobonus rischia 'di dare la botta ...

Pd - Renzi : chi voleva riavere Ditta ha portato al Governo Salvini : Roma, 16 feb., askanews, - 'Se fosse passato il referendum oggi il Paese sarebbe diverso e quelli che ci hanno fatto la guerra per riprendere il controllo della Ditta non riavranno la Ditta e hanno ...

Matteo Renzi e M5S - cronaca di un Governo Fico mai nato : (Dall'articolo di Francesco Cancellato per Linkiesta)Questa è la storia di un Governo mai nato, dell'altra strada che poteva prendere questa legislatura, dei protagonisti che hanno fatto nascere e morire, nel giro di una settimana, il Governo Fico sostenuto da una maggioranza Cinque Stelle-Pd. È una storia di dominio (quasi) pubblico nei palazzi romani, ma che si tace appena si varca l'uscio e si cammina nel Paese reale, tra gli ...

Renzi : “Governo? Cialtroni populisti che in 6 mesi ci hanno portato in recessione. Come minimo portano sfortuna” : “Questi Cialtroni che ci governano stanno facendo cose assurde. Questo governo populista voleva abolire la povertà. Di Maio è salito addirittura sul balcone. Qui a Firenze diciamo: ‘sono fuori Come un balcone’. E alla fine la conseguenza di questa manovra finanziaria sono crisi economica e recessione. E’ un governo populista e cialtrone“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Lady Radio dal senatore Pd, Matteo Renzi, ...

Renzi : "Governo sciocco". Berlusconi : "Italia isolata" : La crisi sull’asse Roma-Parigi, con la Francia che ieri ha richiamato il suo ambasciatore in Italia, non fa arretrare di un passo Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha confermato che considera il suo incontro a Parigi con i Gilet gialli, insieme ad Alessandro di Battista, pienamente legittimo. Di Maio rivendica il suo diritto a incontrare alcuni esponenti del variegato movimento di protesta francese proprio in quanto capo politico dei 5 Stelle, ...

Renzi : Governo non fa politica estera - fa ridere tutto il mondo : Roma, 8 feb., askanews, - 'Per mascherare il fallimento, il governo parla d'altro. E attacca la Francia e Macron. Solo che stavolta i francesi hanno reagito. E per la prima volta dalla Seconda Guerra ...

Scontro Francia-Italia - Renzi sta con Macron : 'Mi vergogno' e attacca il Governo : La settimana che volge alla conclusione è stata senza dubbio caratterizzata da un deciso inasprimento nei rapporti tra Italia e Francia. Le scaramucce degli ultimi mesi non avevano mai raggiunto il livello di tensione rappresentato dalla scelta francese di ritirare il proprio ambasciatore a Roma. E, a distanza di giorni, non si placano i segnali che raccontano come i rapporti tra l'Italia e la Francia siano ai minimi storici, come mai lo erano ...

Crisi Italia-Francia - Matteo Renzi : “Governo stupido - da cittadino italiano mi vergogno” : Matteo Renzi commenta lo scontro diplomatico tra Italia e Francia: "Come cittadino italiano ed europeo provo vergogna. È stupido andare ad uno scontro diplomatico". A lui si uniscono i senatori del Pd che inviano una lettera di vicinanza all'ambasciatore francese. Anche Maurizio Martina scrive al governo di Parigi, rivolgendosi direttamente a Emmanuel Macron.Continua a leggere

Matteo Renzi : “Governo sta mettendo in ginocchio l’Italia. Con me risultati positivi” : Durissima replica di Matteo Renzi alle accuse di Luigi Di Maio sulle responsabilità rispetto alla fase di recessione che sta colpendo l'Italia. Spiega l'ex Presidente del Consiglio: "I numeri ci dicono chiaramente chi è responsabile di questo sfacelo. La propaganda non può arrivare al punto da negare la realtà".Continua a leggere