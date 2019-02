“Se in Sardegna andiamo sotto il 20 per cento - servirà una riflessione” - dice Marino (M5s) : Roma. “Noi, in Sardegna, di sicuro ci abbiamo messo del nostro, ma è proprio l’organizzazione, anzi la non organizzazione, del M5s, che così non regge”, dice, nel cortile di Montecitorio, Nardo Marino, appena gli si mostrano i sondaggi che inchiodano il suo movimento tra il 18 e il 21 per cento, in