Rambo 5 | Sylvester Stallone svela la storia del soldato John Rambo

ilgiornale

: #Rambo V: Last Blood, #SylvesterStallone ci regala cinque nuove foto in bianco e nero - badtasteit : #Rambo V: Last Blood, #SylvesterStallone ci regala cinque nuove foto in bianco e nero - Bertons36 : Rambo 5: Sylvester Stallone svela la storia militare di John Rambo in una nuova foto -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)torna a parlare dei suoi progetti passati e futuri su Instagram. In particolare, mentre si gode il successo di Creed II, rivela ulteriori dettagli sull'attesissimo5: Last Blood postando su Instagram un foto dida giovane in divisa. "a 20. LA guerra inizia fuori, ma non finisce mai dentro... Nel 1968era un pilota di elicotteri della Air Force, nel '70 è stato trasferito nelle Forze Speciali fino al '75, poi dal '77 al '78 è entrato nella DELTA FORCE", scrive.5, la trama del filmè stato un'icona per almeno due generazioni, con questo ultimo(il quinto)dovrebbe alla fine dare l'addio al suo personaggio. In questo ultimo episodioè affetto da una grave sindrome post-traumatica, per questo si è rifugiato nella città di Bowie (in Arizzona), dove lavora nella sua fattoria. Il malessere che lo ...