Milan-Empoli | Iachini | “L’uno-due rossonero è stata una mazzata per noi”

Top & flop - Milan-Empoli : Castillejo - che voglia. Toscani - una fascia che fa acqua : Corsa, guizzi e fame. Fino al gol, che ha coronato la notte di San Siro per Samuel Castillejo autore del gol del 3-0 contro un Empoli in difficoltà, soprattutto sulla fascia sinistra. Ecco i Top & ...

Milan-Empoli 3-0 - festa per Piatek - Kessie e Castillejo - la Var ferma Paquetá e Borini : Tre reti nella ripresa, con Piatek, Kessie e Castillejo, e due gol annullati dalla Var per altrettanti fuorigioco, Paquetá e Borini,: tutto facile per il Milan contro l'Empoli nell'anticipo della 25ª ...

Milan-Empoli - Gattuso : “Conquistati tre punti non scontati” : MILAN EMPOLI 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro l’Empoli: “Questi tre punti non erano scontati. Paquetà aveva l’influenza, anche Bakayoko non stava bene. Il primo tempo non mi è piaciuto, facevamo girare palla, ma gli facevamo il solletico. Mi […] L'articolo Milan-Empoli, Gattuso: “Conquistati tre punti non ...

DIRETTA/ Milan Empoli - risultato finale 3-0 - streaming video e tv : 4° posto blindato : Milan-Empoli. DIRETTA streaming video e tv, quote e risultato live del match della venticinquesima giornata del campionato di Serie A

Milan-Empoli - Gattuso contento a metà : “mi sono arrabbiato tantissimo. Piatek? Merito a lui - ma…” : L’allenatore rossonero ha commentato la vittoria ottenuta a San Siro contro l’Empoli, chiedendo ai suoi giocatori di non abbassare la concentrazione Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che ne fa tre anche all’Empoli grazie ad un secondo tempo perfetto. Adesso è uno solo il punto di distanza dall’Inter, impegnata domenica nella difficile trasferta di Firenze. Spada/LaPresse Una posizione di ...

Milan - la slavina di Piatek fa godere Gattuso : 3-0 contro l'Empoli : Il Milan e Piatek non si fermano più. Grazie ai gol del bomber polacco, di Kessie e di Castillejo, i rossoneri superano l'Empoli a San Siro e consolidano il quarto posto in classifica. Non solo, ma per la prima volta in stagione la squadra di Rino Gattuso vince la terza partita consecutiva dimostran

Milan-Empoli - Gattuso : “sbagliato l’approccio nel primo tempo” : Successo per il Milan nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “non è piaciuta l’interpretazione della partita, giravamo la palla ma facevamo il solletico, mi sono arrabbiato tantissimo. Nel secondo tempo abbiamo interpretato bene la partita mentre nel primo con il freno a mano tirato. Noi dobbiamo essere bravi a coinvolgere il pubblico, non bisogna ...

Champions - il Milan ingrana la quarta : 3-0 all'Empoli - Piatek inarrestabile : Dopo un primo tempo giocato in maniera macchinosa e prevedibile, il Milan dilaga nella ripresa e vince 3-0 contro l?Empoli, squadra ostica e agguerrita che resiste per 49? prima di...

Serie A - Il Milan demolisce l'Empoli : 3-0 a San Siro : La formazione rossonera batte senza troppi problemi l'Empoli grazie ai gol di Piatek, Kessié e Castillejo nella seconda frazione. MilanO Nel match valido per l'anticipo della venticinquesima giornata ...

Serie A - Milan-Empoli 3-0 : rossoneri a valanga. Piatek non si ferma più : Per il Milan sarà un bel weekend: qualunque cosa accada da qui a domenica sera, lo chiuderà al quarto posto della classifica, con vista Inter. Merito del 3-0 all'Empoli con cui i rossoneri conquistano ...

Piatek - Kessiè - Castillejo : Milan-Empoli 3-0 e -1 dall'Inter : TORINO - Un pistolero polacco senza pietà, una squadra finalmente compatta che non commette errori, un altro tris dopo quelli rifilati a Cagliari e Atalanta: il Milan piega anche l' Empoli per la ...

Serie A Milan-Empoli 3-0 - il tabellino : MILANO - Il Milan si aggiudica l'anticipo del venticinquesimo turno del campionato di Serie A battendo l' Empoli 3-0. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma c'è una rete annullata a Paquetà ...

Milan - Empoli 3-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Milan-Empoli 3-0 85' Seicento secondi più recupero alla conclusione del match. 82' TOLTO IL ...

VIDEO Milan-Empoli 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Tris rossonero - il Milan è a -1 dall’Inter : Tris all’Empoli ed Inter a -1. Missione compiuta dal Milan nell’anticipo che apre la 25a giornata di SerieA. Un 3-0 firmato dalle reti del solito Piatek, di Kessie e di Castillejo. Nel finale il VAR annulla anche la quarta rete di Borini, proprio come aveva fatto nel primo tempo con Paquetà. Un primo tempo nel quale l’occasione migliore è il gol annullato a Paquetà dopo pochi minuti. Cross di Rodriguez e stacco del brasiliano, ...