Maltempo in arrivo al Centro Sud | FS attiva la preallerta dei piani neve e gelo

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : ROMA - La primavera può attendere: le temperature miti di queste ore e il sole stanno per lasciarci, almeno per qualche giorno. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico supererà nelle prossime ore ...

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : Perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia: ma veloce com'è arrivata si sposterà al sud per poi passare

Meteo domani : ciclone nel mar Ionio - ancora Maltempo all'estremo sud. Venti forti in arrivo! : Un vortice di bassa pressione piuttosto organizzato si è sviluppato tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio e sta causando un guasto del tempo marcato su tutto il sud Italia. Nel corso della...

Maltempo - frane e allagamenti in tutt’Italia : valanghe sulle Alpi - un morto e diversi dispersi. Allarme per un violento Ciclone in arrivo al Sud : Gli effetti dell’ondata di Maltempo che sta flagellando il Centro-Nord cominciano a farsi sentire pesantemente su una larga parte di popolazione, alle prese da ore con gli effetti di frane, slavine, allagamenti e nevicate copiosissime. C’e’ anche un morto, uno sciAlpinista travolto da una valanga in Valle d’Aosta. A testimoniare la gravita’ della situazione e’ la richiesta avanzata dal governatore ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : in arrivo Maltempo - mare mosso e rischio frane : Una nuova Allerta per il maltempo stata emessa per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. L’Allerta e’ arancione e gialla per criticita’ idraulica, idrogeologica e vento in molte zone del territorio regionale; gialla per possibili mareggiate sulla costa ...

Previsioni Meteo : forte ondata di Maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Maltempo - in arrivo 'Big Snow' così il Nord si prepara alla neve : ROMA - Con l'inizio dei tre giorni della merla, tradizionalmente i più freddi dell'anno, in Italia torna la neve sul Centro-Nord. I primi fiocchi inizieranno a cadere in Liguria, Piemonte, Lombardia, ...

Maltempo Piemonte : neve in arrivo su Torino - “10 cm in pianura e 25 in collina” : “Tra giovedì e venerdì è prevista neve su Torino. Circa 10 centimetri in pianura fino ad arrivare ai 25 dell’alta collina. Se neve sarà che sia per tutte e tutti un momento in cui godersi le suggestive immagini di Torino imbiancata“: lo ha reso noto il sindaco di Torino, Chiara Appendino. “L’assessorato all’Ambiente di Alberto Unia, quello alla viabilita’ di Maria Lapietra, Amiat e Gtt si stanno ...

Maltempo - Coldiretti : l’arrivo della neve salva le campagne dalla siccità : l’arrivo di pioggia e neve salva le campagne da una preoccupante siccità fuori stagione con l’assenza di precipitazioni significative che in molte aree del nord mancano dall’inizio dell’inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’ondata di Maltempo che interessa la Penisola nei cosiddetti giorni della merla. Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le scorte di acqua sulle montagne, ...

Maltempo : in arrivo neve al Nord ed in Sardegna : Arriva la neve al Nord e in Sardegna . La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo: dalle prime ore, indica l'avviso, ci saranno nevicate fino a quote di pianura su Lombardia, Emilia-Romagna, ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione - Maltempo in arrivo : Il centro funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso di condizioni metereologiche avverse, concernenti la possibilità dalle ore 20, e per le successive 24-36 ore, di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; i fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento, nevicate sparse a quote superiori a 400-600 metri, con apporti al ...

Maltempo - in arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud : Roma, 23 gen., askanews, - In arrivo venti di burrasca e neve al Centro-Sud, la Protezione civile ha segnalato allerta gialla in cinque regioni. 'L'arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico - ha ...

Maltempo : 2 voli in arrivo a Genova dirottati - 1 cancellato : Per la forte nevicata che si sta abbattendo su Genova disagi anche all’aeroporto Cristoforo Colombo dove due voli in arrivo sono stati dirottati mentre due al momento stanno subendo ritardi e quello diretto ad Amsterdam è stato cancellato. Nel dettaglio sono stati dirottati il volo proveniente da Amsterdam e quello in arrivo da Roma e’ stato spostato. Il volo su cui era a bordo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ...