Destiny 2 cambia le carte in tavola per Azzardo | importanti modifiche in arrivo

Destiny 2 Armeria Nera : ecco i cambiamenti in arrivo a fine mese : Bungie ha delineato alcuni dei cambiamenti che i giocatori potranno apprezzare quando l'aggiornamento 2.1.4 del gioco farà capolino il 29 gennaio, riporta VG247.Ebbene il gioco cambierà in base ai feedback che Bungie ha raccolto dalla community sulla forgiatura nell'Armeria Nera. I registri balistici non saranno più rimossi al reset e il limite delle stack sarà aumentato fino ad un massimo di cinque per personaggio. I frame delle armi saranno ...

Update Destiny 2 in arrivo - finalmente cambiamenti per Armeria Nera : Il tempo è una panacea per tutti i mali, a patto che si sfrutti nel migliore dei modi. Destiny 2 questo lo sa bene, e dopo un primo anno che non ha di certo riscontrato i favori della community ha saputo dare una svolta alla propria carriera videoludica, soprattutto grazie al lavoro svolto in cabina di regia dai ragazzi di Bungie, che si sono rimboccati le maniche e hanno sfornato un'espansione (I Rinnegati) degna di questo nome. Tanti nuovi ...

Destiny 2 : cambiamenti in arrivo per Super e Matchmaking mentre lo Stendardo di Ferro ritorna la prossima settimana : Bungie questo mese apporterà qualche modifica a Destiny 2, e come riporta VG247 le novità sembrano alquanto interessanti.Tanto per iniziare abbiamo il ritorno dello Stendardo di Ferro, e tra le novità principali abbiamo modifiche al Matchmaking e modifiche al gioco.Lo Stendardo di Ferro sarà disponibile al reset del gioco di domani, per le ore 18:00 (ora italiana). Per quanto riguarda il Matchmaking, l'obbiettivo è di limitare al massimo le ...

Videogiochi : il destino di Destiny cambia. Bungie esce da Activision : Inoltre, qualche dichiarazione dal mondo Microsoft, lascerebbe intendere che Xbox potrebbe diventare un partner importante. Per Activisione il discorso è diverso. Parliamo del più grande produttore ...