Suburra 2 : cast - trama e curiosità della seconda stagione in arrivo il 22 febbraio su Netflix : Debutta venerdì 22 febbraio 2019 la seconda stagione di Suburra , la serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction. Suburra 2, la trama Il prezzo del potere è il tema esplicito al centro dei nuovi 8 episodi. La storia è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, a tre mesi dalla fine della prima stagione . La battaglia tra ...

Suburra 2 : trama - cast e quando inizia la seconda stagione Netflix : Suburra 2: trama , cast e quando inizia la seconda stagione Netflix quando inizia Suburra 2 su Netflix Dopo il grande successo della prima stagione , il 22 febbraio approda sulla piattaforma Netflix Suburra 2, la serie tv prequel dell’omonimo film di Sollima. Riconfermato nel cast Alessandro Borghi, nel ruolo di Aureliano, meglio noto come Numero 8. Accanto a lui, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini e Filippo Nigro. Non mancheranno, però, ...

Suburra La Serie prima puntata : trama e anticipazioni 15 febbraio 2019 : Suburra LA Serie prima puntata. Arrivano su Rai 2 per la prima volta in chiaro le puntate della prima stagione della Serie original Netflix. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento venerdì 15 febbraio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Suburra La Serie arriva su Rai 2 in chiaro Suburra La Serie è diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli, Giuseppe Capotondi. Tratta dall’omonimo romanzo ma ambientato ...