Lega e M5S presenteranno una mozione comune alla Camera per ridiscutere il progetto della

Il M5s assicura : in Europa mai coi sovranisti e la Lega : La parola d'ordine è ‘mai in un gruppo sovranista con la Lega' dopo le Europee. Ma i numeri, per adesso solo virtuali, segnalano una situazione di incertezza per il M5s sul fronte alleanze. Per formare un gruppo parlamentare a Strasburgo sono necessari almeno 25 eurodeputati di 7 diverse nazionalità. Pena scomparire dai radar politici dell'Europarlamento. I deputati senza casa infatti non confluiscono in un gruppo parlamentare ‘misto', ma ...