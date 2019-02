Anticipazioni Uomini e donne | registrazione Over 20 febbraio | Fredella e Galgani in un

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : Anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Anticipazioni Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo in onda il 22 febbraio 2019 : A partire dalle ore 21:25 su Canale 5 una nuova puntata del talk show Uomini e Donne. Occhi puntati sulla scelta di Lorenzo: chi sceglierà come compagna il bel tronista: Giulia o Claudia? Diamo un'occhiata alle Anticipazioni della puntata di venerdì sera. U&D Anticipazioni, chi sceglierà Lorenzo Riccardi nella puntata Lo scorso venerdì abbiamo assistito alla scelta di Teresa Langella, non senza colpi di scena. Le Anticipazioni della nuova ...

Uomini e Donne Anticipazioni oggi : Natalia delude Ivan : Uomini e Donne: Natalia Paragoni esce con Andrea Zelletta Un colpo di scena farà tremare gli equilibri nel Trono Classico di Uomini e Donne oggi. Ivan Gonzalez vedrà un cambiamento in una delle sue corteggiatrici. Natalia Paragoni infatti deciderà di frequentare anche Andrea Zelletta. oggi a Uomini e Donne la corteggiatrice scenderà dalle scale e saluterà i due tronisti sorprendendo tutti. Gianni Sperti resterà a bocca aperta e chiederà ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella difende Dal Corso in attesa del chiarimento : Il trono di Teresa Langella non si è ancora concluso, nonostante la sua scelta sia andata in onda lo sCorso venerdì 15 febbraio nello speciale di Uomini e donne. Andrea Dal Corso qualche giorno fa si è espresso su Instagram, affermando che non gli è stata data la possibilità di parlare faccia a faccia con la tronista per spiegarle le ragioni del suo 'no'. Avrebbe voluto farlo, ma l'unica persona con la quale ha potuto confrontarsi è stato il ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Natalia esce con Zelletta - arriva Angela Nasti : Dopo tre puntate dedicate agli Over, l'appuntamento con Uomini e donne di oggi 21 febbraio tornerà a concedere spazio al Trono Classico e alle vicende dei suoi giovani tronisti. Oltre a Teresa Langella, che ha effettuato la sua scelta nello speciale serale di venerdì scorso, anche Lorenzo Riccardi ha lasciato lo studio del dating show. Per lui, infatti, la decisione definitiva è ormai imminente e verrà resa nota nella puntata in prima serata del ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Gemma al castello delle scelte : la proposta di Rocco : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma Galgani al castello delle scelte con Rocco: tutti i dettagli Oggi. mercoledì 20 febbraio, un nuova puntata del Trono Over è stata registrata negli studi di Uomini e Donne. La protagonista indiscussa, stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, è stata ancora una volta Gemma Galgani. Pare […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Gemma al castello delle scelte: la proposta di Rocco ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Pamela è pronta per Riccardo? : Pamela Barretta uscirà insieme a Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne? Nuovi triangoli potrebbero presto colorare il Trono Over di Uomini e Donne. Il filone senior della trasmissione condotta da Maria De Filippi continua ad accostare a nuovi amori, coppie fermate dalle incomprensioni. L’addio di Paolo e Sabrina e la storia d’amore tra Claudia e Michele saranno seguite oggi da nuove accese liti. Pamela Barretta e Stefano saranno ai ...

Anticipazioni Uomini e donne : la villa di Ivan e Luigi sarebbe già stata registrata : Le Anticipazioni di Uomini e donne continuano a concentrarsi sulle scelte dei tronisti, protagonisti della prima parte della stagione del programma. Archiviata la decisione di Teresa Langella, che ha ottenuto il no di Andrea Dal Corso, la puntata serale di venerdì 22 febbraio sarà dedicata a Lorenzo Riccardi e alle sue due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi (con i pronostici della vigilia che propendono verso quest'ultima). La ...

Anticipazioni Uomini e donne - Teresa e Andrea si rivedono : ci sarà il confronto : Trapelano nuove Anticipazioni sul mondo di Uomini e donne dopo la che lo scorso venerdì sera è andata in onda la prima puntata speciale del serale dedicato alla scelta finale di Teresa Langella. Come ben saprete, però, l'esito di questa scelta per la bella tronista napoletana non è stato positivo, dato che dopo aver rivelato il suo sentimento al giovane Andrea Dal Corso, Teresa si è beccata un secco 'No' da parte del ragazzo, il quale non si è ...

Uomini e Donne registrazione - Luigi e Ivan : Anticipazioni villa e scelta : Uomini e Donne anticipazioni, Luigi e Ivan: il weekend in villa e la scelta finale Venerdì 22 Febbraio 2019 andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi. E mentre il pubblico attende la nuova speciale puntata in prima serata di Uomini e Donne, la redazione del Trono Classico lavora al weekend in villa degli altri […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Luigi e Ivan: anticipazioni villa e scelta proviene da Gossip e Tv.

Trono Over Anticipazioni : Pamela e Stefano lasciano Uomini e Donne? : Pamela e Stefano del Trono Over di Uomini e Donne si sono fidanzati? Nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne i telespettatori hanno assistito all’ennesimo scontro tra Stefano e Pamela. Cosa è successo stavolta? L’uomo ha chiesto alla dama di abbandonare la trasmissione. Tuttavia quest’ultima ha rifiutato la proposta, asserendo di non sentirsi sicura. A quel punto i due hanno iniziato a battibeccare animatamente. ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Pamela e Stefano si sono fidanzati? Indizio : anticipazioni Uomini e Donne, Pamela e Stefano stanno insieme? Gossip dal Trono Over Da ormai diverse settimane non si fa altro che parlare di Pamela e Stefano. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno iniziato a conoscersi pian piano, fino ad arrivare ad una frequentazione abbastanza importante. Purtroppo, però, l’atteggiamento di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Pamela e Stefano si sono fidanzati? ...

