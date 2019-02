Rimpatriata a forza in Corea del Nord la figlia dell' ex ambasciatore a Roma

huffingtonpost

: Corea del Nord, rimpatriata la figlia dell'ex ambasciatore a Roma. La studentessa nordcoreana è stata rimpatriata a… - Agenzia_Ansa : Corea del Nord, rimpatriata la figlia dell'ex ambasciatore a Roma. La studentessa nordcoreana è stata rimpatriata a… - MaricaGusmitta : Rimpatriata con la forza “e portata da Kim” la figlia dell’ex ambasciatore a Roma - La Stampa - Liazucchi006 : RT @repubblica: Corea del Nord, rimpatriata con la forza la figlia dell'ex ambasciatore a Roma dopo che il padre aveva disertato [news aggi… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Una studentessana è stataa novembre con ladall'Italia a Pyongyang: si trattadi Jo Song-gil, exreggente a, "scomparso" nello stesso mese in quello che è visto come un tentativo di diserzione.Sono gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda forniti da Thae Yong-ho, ex numero due'ambasciata dela Londra, rifugiatosi a Seul nel 2016. Il blitz, riporta l'agenzia Yonhap, sarebbe avvenuto prima del tentativoa ragazza di riunirsi ai genitori."Non sono sicuro di quanti figli avesse Jo, ma quella che era in Italia è stata rimandata indel. Jo è attualmente con la moglie", ha affermato Thae. La ragazza, che in base a quanto appreso dall'ANSA avrebbe 17 anni, era una studentessae superiori. "Non posso più dire pubblicamente a Jo di venire indel Sud", ha aggiunto ...