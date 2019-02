corriere

: RT @Corriere: Nicole partorisce e corre a mostrare la neonata a Brett, il marito morente - ritalucaamore : RT @Corriere: Nicole partorisce e corre a mostrare la neonata a Brett, il marito morente - BeatriceAversa : RT @Corriere: Nicole partorisce e corre a mostrare la neonata a Brett, il marito morente - Corriere : Nicole partorisce e corre a mostrare la neonata a Brett, il marito morente -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Di solito sono i papà che corrono all'ospedale , se non ci sono già, per dare il primo saluto a chi viene al mondo. nel caso diKinloch e della piccola Ariya è avvenuto il contrario. E' stata lei, ad appena un'ora di vita, a precipitarsi da lui. Capita che una donna arrivi in sala parto in tutta fretta,...