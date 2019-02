Multa auto targa estera | importo sanzioni | chi non potrà più circolare

Bollo auto 2019 : evasione con targa estera - il costo della Multa : Bollo auto 2019: evasione con targa estera, il costo della multa Sembra finito il tempo dell’evasione del Bollo auto per chi circola con auto con targhe straniere. La stretta su questi veicoli è stata ufficializzata dal recente Decreto Sicurezza, che agisce sui furbetti delle targhe straniere, fino a poco tempo fa esenti non solo dal pagamento del Bollo auto, ma anche da quello delle multe e perfino dell’assicurazione. evasione Bollo ...

Travolto da un’auto e ricoverato - gli arriva la Multa perché la bici era senza campanello : Il ciclista è finito in ospedale con varie fratture e una prognosi di 40 giorni. L'automobilista ha ammesso le sue colpe ma per gli agenti della municipale andava multato anche la vittima dell'incidente per la mancanza del campanello sulla sua mountain bike.Continua a leggere

Residenti con targhe straniere : due Multati a Monza - 712 euro e stop all'auto : Per effetto del Decreto sicurezza, in Italia non è più possibile, per i Residenti da più di sessanta giorni, circolare con auto immatricolate all'estero. Ne hanno fatte le spese due automobilisti ...

Decreto Salvini - auto sequestrata in Italia con targa straniera : 712 euro di Multa : Il Decreto Salvini sta cominciando a far vedere i primi effetti, a Ventimiglia la polizia locale ha sequestrato una vettura (una Toyota Rav4) immatricolata in Francia ma appartenente a un uomo di 40 anni che vive a Ventimiglia. Si tratta dell'applicazione di legge, in particolare dell'articolo 93 del codice stradale, modificato dal Decreto Sicurezza. Decreto Salvini, vettura sequestrata a Ventimiglia Il codice della strada modificato prevede che ...

Finanziarie auto Multate : parte la lunga battaglia per i risarcimenti ai consumatori : Più che un cartello, una prassi consolidata. L'intesa tra tutte le Finanziarie automobilistiche, fatta eccezione per Mercedes, sanzionata da Antitrust è durata quasi 15 anni. Eppure gli effetti ...

Targhe straniere - al via le nuove regole. A Milano prima Multa e confisca auto : Con i primi giorni di gennaio, le nuove norme contro la cosiddetta “estero-vestizione” mietono la prima vittima, a Milano: un’auto con targa romena a cui, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, viene elevata una multa da ben 712 euro (che può arrivare a 2.848 euro) e il fermo amministrativo del veicolo. Il malcapitato avrà sei mesi per mettersi in regola (o per prendere la via del Paese di provenienza, utilizzando un foglio ...

Il decreto Salvini funziona - maxi Multa e fermo auto con targa estera : "La pacchia è finita". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva presentato il decreto sicurezza che, tra le altre cose, ha inasprito le sanzioni per i furbetti che circolano in auto con la targa straniera per evadere multe e bollo e pagare meno di assicurazione. Fino all'anno scorso, il massimo che si potesse fare contro i residenti dalla targa "estero-vestita" era un provvedimento amministrativo del giudice di pace. Poco per ...

Finanziamenti auto : perché l'Antitrust ha Multato le case costruttrici : L'autorità per la concorrenza ha inflitto una sanzione da 678 milioni di euro per la costituzione di un'intesa che avrebbe danneggiato i clienti

Maxi Multa dell'Antitrust alle finanziarie automobilistiche : sanzioni da 678 milioni euro : L'Agcom, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ha inflitto una Maxi - multa alla maggior parte delle finanziarie delle case automobilistiche che operano sul territorio nazionale. La multa complessiva ammonta a 678 milioni di euro ed è la diretta conseguenza di un'inchiesta dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato avviata a seguito di una segnalazione pervenutale da parte della casa automobilistica Mercedes. Le ...

Antitrust - Multa da 678 mln per case auto e società. Facevano cartello su finanziamenti per acquisto vetture : ROMA - multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha...

Antitrust : Assofin - ricorso al Tar contro Multa vendite auto : ROMA - Assofin ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la decisione dell'Antitrust di sanzionare case automobilistiche e società...

